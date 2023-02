Loi des finances gestion 2023: La CCI-Bénin et le CIPB sensibilisent le privé

Vues : 11

« Tout ce qu’il faut savoir sur la fiscalité d’une entreprise ». C’est le thème des journées fiscales initiées par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI-Bénin) en partenariat avec le Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB). Ces journées ont eu lieu du mardi 07 au mercredi 08 février 2023. Elles ont réuni des opérateurs économiques, des spécialistes de la fiscalité, et des chefs d’entreprise privée. Cette rencontre fait suite au séminaire sur la fiscalité organisé du 19 au 20 janvier 2023 à Grand-Popo par le CIPB. Ces journées fiscales ont permis d’informer les participants sur les nouvelles dispositions en vigueur dans cette loi des finances. De ces échanges, de pertinentes recommandations sont proposées en vue de leur prise en compte dans la loi des finances gestion 2024. Puisque selon les organisateurs, la loi des finances doit s’adapter au contexte socio-économique du pays pour le bien des entreprises. Pour y arriver, quatre communications étaient données. Il a été précisément question du point et des recommandations du séminaire sur la fiscalité organisés du 19 au 20 janvier 2023 à Grand-Popo par le CIPB. Les modifications de certaines dispositions du code général des impôts sont ressorties. Des communications sont données sur le recouvrement des impôts et taxes. Le contentieux fiscal au Bénin a été présenté. Pour Roland Riboux, président du CIPB, l’idée c’est de faire un creuset pour discuter et comprendre les problèmes posés par les dernières lois fiscales de 2023. « A partir de là, on pourrait essayer d’affiner nos demandes tout en permettant à l’Etat d’avoir ses ressources et ne pas constituer des obstacles à la croissance économique en particulier à l’intégration dans le système fiscal du structure de l’informel », a-t-il dit. En organisant ces journées, la Cci-Bénin reste fidèle à l’une de ses missions qui est de contribuer au succès des entreprises privées. A en croire Christiane Tossou, Vice-présidente région Cci-Bénin, la mission qui découle de cette vision est noble. « Elle appelle à la contribution et à l’engagement de chacun. Elle requiert par ailleurs que nous puissions organiser en début d’année des assises comme celles-ci pour échanger, débattre et prendre collégialement des décisions qui nous permettront de mieux expliquer à la représentation nationale les préoccupations fiscales du secteur privé au cours des audiences publiques et des cadres de concertation », a-t-elle laissé entendre.

Alban Tchalla