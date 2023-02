Elus députés pour le compte de la 9è législature: Djogbénou, Bio Tchané et Adambi démissionnent

Vues : 72

Le président de l’Union progressiste le Renouveau, Joseph Djogbénou, le SGN du parti Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané et le ministre de l’eau et des mines, Samou Adambi ne siégeront pas pour le compte de la 9e législature du parlement. Elus à l’issue des dernières législatives de janvier dernier, ces derniers ont fait le choix de céder leurs sièges à leurs suppléants en déposant leur démission au secrétariat administratif de l’institution parlementaire. Le président Joseph Djogbénou sera remplacé par son suppléant Orden Alladatin. Quant à Abdoulaye Bio Tchané et Samou Seidou Adambi aussi démissionnaires, vont voir leur place occuper par leurs suppléants Assan Seibou et Charles Toko.

Alban Tchalla