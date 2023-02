Composition du bureau de l’Assemblée nationale: Talon choisit Vlavonou au perchoir

Vues : 675

(La mouvance en concertation ce samedi)

Louis G. Vlavonou

Fin de suspens autour du perchoir de l’Assemblée nationale de la 9ème législature. Le président sortant Louis G. Vlavonou succède à lui-même dans les fonctions de président de l’Assemblée nationale. Des potentiels candidats à ce prestigieux poste du bureau de l’assemblée nationale, il est selon toutes les options, le mieux indiqué pour cette fonction. Celui qui fait l’unanimité des différentes analyses politiques soumises à attention du président de la République. Selon des sources concordantes, en adhérant à l’option abondamment suggérée par ses consultations politiques, le chef de l’État, Patrice Talon a jeté son dévolu sur le président vlavonou pour conduire la prochaine législature. Car, il le connait pour sa fidélité ainsi que sa loyauté dans la conduite de la législature finissante. Et pour se faire claire dans son choix, Patrice Talon a décidé d’engager des contacts avec certains pour les dissuader de ce que ce n’est pas encore leur tour et que les contingences politiques du moment lui imposent d’autres choix. Tous ceux qui lorgnaient le fauteuil de président de l’assemblée nationale auraient déjà reçu notification de ce que leur candidature n’est pas retenue. Pour davantage rendre officielle la nouvelle, une importante réunion est prévue à cet effet par le chef de l’Etat samedi prochain à son domicile privé. À cette occasion, le chef de la majorité présidentielle va faire savoir les résultats de ses consultations au sujet de la redistribution des cartes. Les députés de la mouvance seront clairement situés à cette séance des volontés de Patrice Talon et surtout des hommes qu’il a choisi aux différents postes de membres du bureau de la 9eme législature. Selon des sources concordantes, en dehors du choix de Vlavonou à la tête de l’assemblée nationale, Patrice Talon pense que la première Vice-présidence de l’Assemblée reviendrait à un député de la région septentrionale, notamment l’Atacora, la questure au Couffo. Un poste est réservé à l’opposition dans le bureau et le parti bloc républicain s’en sortira du partage avec trois postes.