Les membres des deux équipes nationales de la balle au Tambourin

Ayant pris part au Championnat du monde de jeu de balle au tambourin, les sélections hommes et dames du Bénin ne sont pas montées sur le podium. Néanmoins, les protégés de Thomas Tossou Dan, président de la Fédération béninoise de jeu de balle au tambourin, ont fait vibrer par leurs performances. Tenez, les dames ont battu le Portugal en double confrontation (13-09 et 13-02). Inédites, ces victoires leur ont permis de donner la 5e place mondiale de leur catégorie au pays. Du côté des hommes, c’est également par deux précieuses victoires obtenues. Défaite par le Brésil (13-02), la France (13-02) et l’Allemagne (13-12), la sélection masculine à sauver l’honneur en prenant l’Angleterre (13-12) et la Hongrie (13-11). Elle finit 7ème au classement final. A préciser qu’étaient présentes à ce Championnat du monde de jeu de balle au tambourin, le Brésil, la Catalogne, la France, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie, le Portugal, le Saint-Marin, la Hongrie et bien entendu le Bénin (seule nation africaine).

Anselme Houénoukpo