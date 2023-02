UAC/Master Genre et Gestion des projets de développement: Dr Kouami Auguste Takpè, nouveau Coordonnateur de la formation

Vues : 8

Dr Kouami Auguste Takpè

Expert en développement communautaire, Dr Kouami Auguste Takpè a été désigné pour piloter désormais les programmes d’activités du Master Genre et Gestion des projets de développement de l’Université d’Abomey-Calavi. Il est promu à ce poste par le Recteur de l’Uac, Professeur Félicien Avlessi à travers la note de service n°111-2023/UAC/SG/SRH en date du 26 janvier 2023. Maître de Conférences (Mc) des Universités, le nouveau Coordonnateur de ce Master, Dr Kouami Auguste Takpè est compétent dans les champs des évaluations et gestion participative des ressources naturelles, développement communautaire ainsi qu’en décentralisation et développement durable. Près d’une dizaine d’années dans la fonction enseignante après son doctorat en Sociologie, anthropologie du Développement en 2012, Kouami Auguste Takpe enseigne à l’Ecole Nationale des Sciences Technologiques, de l’Information et de la Communication (Enstic) et à l’Institut Universitaire Panafricain de Porto-Novo (IUP). Né le 03 janvier 1976 à Bembéréké, il a obtenu son DEA en Sociologie de Développement en 2009 après avoir soutenu avec brio la maîtrise dans cette même spécialité. Il a participé à plusieurs formations dont la plus récente a été la Formation pédagogique initiale, organisée par le Centre de Pédagogie Universitaire et d’Assurance de Qualité d’Abomey-Calavi (CPUAQ). Il a pris part à plusieurs colloques scientifiques au Bénin, dans la sous-région ainsi qu’à l’international où il a présenté des communications. Il a également publié plusieurs articles scientifiques. Il s’agit entre autres, de la déperdition scolaire chez les jeunes de 10-18 ans dans la Sous – Préfecture de Bantè; de l’Anthropologie de gris-gris dans les communautés isha de Bantè : réussite ou obstacles au développement durable? dans les cahiers de l’IGRAC (Interdisciplinaire, Groupe de Recherche sur l’Afrique contemporaine) au Congo; de la Recrudescence et enjeux des mutilations génitales des jeunes filles dans les communautés yowa de Soubouroukou à Djougou au Bénin; de Practices of the incest ritual zankoumando : legitimacy or registration in the fon communities of Abomey-Calavi in Benin, chez IJAEB. De nombreuses autres parutions scientifiques portent sa signature. Ainsi, nombreux sont les faits de société que le récipiendaire a explorés. En effet, la

Persistance et enjeux des scarifications faciales : cas des Nago de Bantè; l’Eau et le problème sanitaire en milieu rural : cas de la commune de Bantè; Sens et puissance du rite de la flagellation en milieu Lokpa de Baréi à Djougou au Bénin, dans la revue AZARI; Dynamique socioculturelle de la chasse coutumière dans la communauté baatonu de Nikki au Bénin, dans la revue Germivoire, sont autant de parution à l’actif de docteur Takpè. Les personnes âgées ont été aussi l’objet de préoccupation du professeur de rang magistral, qui a fait paraître dans ”Actes de colloque international”: Crises familiales et prises en charge des personnes âgées dans la communauté aizo d’Abomey-Calavi au Bénin, et vieillissement actif en Afrique pour le produit d’une nouvelle figure sociale, en Côte-d’Ivoire.

Alban T.