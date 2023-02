Président de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains: Samou Seidou Adambi échange avec Dr Omar Farouk Ibrahim

Vues : 4

Samou Seidou Adambi et Dr Omar Farouk Ibrahim

Le ministre de l’eau et des mines Samou Seidou Adambi, président en exercice du Conseil des Ministres de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) a reçu en audience le mardi 7 février 2023, le Secrétaire Général de l’Organisation, Dr Omar Farouk Ibrahim. Le but de cette visite au président de l’Organisation, est d’échanger avec lui sur les orientations qu’il compte donner à sa gouvernance lors de son mandat. En effet, le ministre de l’eau et des mines Samou Seidou Adambi a pris la présidence de l’APPO depuis janvier 2023. Etant Secrétaire Général de l’organisation depuis janvier 2020, Dr Omar Farouk Ibrahim, lui a rendu visite. Outre la promotion de la coopération entre les Pays Membres et autres institutions internationales dans le domaine des hydrocarbures et l’engagement pour une collaboration fructueuse des partenariats en se servant des hydrocarbures comme catalyseurs pour la sécurité énergétique, le développement durable et la diversification économique en Afrique sont abordés par les deux personnalités. Le président de l’APPO Samou Seidou Adambi a pris l’engagement ferme de tout mettre en œuvre pour que ces défis soient relevés d’ici la fin de son mandat tout en sollicitant chaque acteur à soutenir de quelque manière que ce soit les différentes actions qui concourent à l’atteinte des objectifs. Il décline les défis de son mandat en quatre points essentiels.

Il s’agit d’œuvrer pour que la Banque de l’Energie en création des pays membre de l’APPO soit une réalité ; d’œuvrer pour l’adhésion à l’Organisation des autres pays non membres (notamment la Sierra Léone et le Soudan) ; de faire achever les travaux du siège de l’Organisation à Brazzaville et le rendre fonctionnel et de faire choisir le Siège de la Banque de l’Energie et le rendre fonctionnelle. Après s’être rassuré de son engagement, le Secrétaire Général Dr Omar Farouk Ibrahim a réitéré au président de l’Organisation son engagement à ne ménager aucun effort à ses côtés pour que les nobles ambitions de l’organisation soient réalisées et que les orientations reçues du Président soient diligemment rendues opérationnelles.

Alban Tchalla