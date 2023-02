Visite au domicile de l’ex-président de l’EPMB décédé: Talon console la famille de Feu Nicodème Alagbada

Vues : 47

Patrice Talon au domicile du défunt

Son Eminence Rév. Dr Nicodème Ibiladé Alagbada, ancien président de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin (EPMB) n’est plus. Son décès survenu à Yaoundé-Cameroun des suites d’une courte maladie, a été annoncé le lundi 6 janvier 2023 par le Secrétaire général de l’EPMB Révérend, Clément Akpaki. Quelques heures après cette annonce, le président Patrice Talon s’est rendu au domicile de l’illustre disparu pour présenter de vive voix ses condoléances à la famille éplorée et à l’église protestante méthodiste du Bénin. Il était accompagné de l’ancien président de l’église, Simon Kossi Dossou. Un déplacement qui s’explique par le rôle que l’homme et Patrice Talon ont joué dans la réconciliation et la réunification de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin. Pour taire les querelles, le président Patrice Talon avait mis en place un Organe transitoire de gestion à la tête duquel il avait nommé le défunt pasteur Nicodème Alagbada. Ancien président de l’EPMB, président du Comité Ad-hoc de veille(CAV) au sein de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin, Nicodème Alagbada a été Directeur des Éditions CLÉ de Yaoundé et enseignant à la Faculté de Théologie Protestante et des Sciences religieuses de l’Université protestante d’Afrique Centrale. Il était également Ex-président du conseil d’administration de l’UPAC.

Alban Tchalla