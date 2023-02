Suite à sa radiation du Corps des magistrats: Joseph Kploca saisit la Cour constitutionnelle

L’ex-magistrat Joseph Kploca conteste la décision du Conseil supérieur de la magistrature consacrant sa radiation. Il vient d’introduire un recours devant la Cour constitutionnelle du Bénin. Dans son recours, l’ex-magistrat souligne une « violation du droit de la défense et des droits de l’homme », alors que le Conseil des ministres du mercredi 1ᵉʳ février 2023, qui l’avait révoqué du corps de la magistrature béninoise, évoque des raisons de “faute disciplinaire d’une extrême gravité”. Après avoir reçu ce recours, les juges de la Cour constitutionnelle ont programmé l’audience de mise en état pour le mardi 14 février 2023. Cette audience doit permettre aux juges de la Cour d’écouter l’ex-magistrat Joseph Kploca et les mis en cause dans ce dossier.

