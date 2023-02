Séminaire sur la loi des finances 2023: Nicolas Yenoussi expose les dispositions aux chefs d’entreprise et comptables agréés

Vues : 6

Le Directeur Général des Impôts, Nicolas Yènoussi

Une session de formation sur les dispositions fiscales de la loi des finances 2023 a réuni des experts comptables, des comptables agréés et des dirigeants d’entreprise à Cotonou. Démarrée jeudi 02 février 2023, cette formation a pour but de faire comprendre les réformes introduites par le gouvernement pour une administration fiscale plus performante et au service des contribuables. Elle a permis aux experts comptables, aux chefs d’entreprise et aux comptables agréés de se familiariser avec les dispositions fiscales de la loi des finances 2023. Occasion pour les participants de mieux comprendre les réformes entreprises par le gouvernement pour une administration fiscale plus performante et au service des contribuables. « Ce qui intéresse les chefs d’entreprise, les comptables et les financiers des entreprises, ce sont les impacts de la loi des finances sur la gestion de leur entreprise », a déclaré le Directeur Général des Impôts, Nicolas Yènoussi. Pour le président de la Commission Formation Professionnelle Continue, Frédéric Codjia, il est utile de se donner un peu de temps pour se recycler afin d’éviter d’appliquer des textes fiscaux devenus caduques. Pour sa part, le deuxième vice-président de l’ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, Sévérin Bohoun a souligné l’importance de bien tenir les comptes en vue d’obtenir un gain pour l’Etat. Il faut noter qu’au cours de ce séminaire d’appropriation des textes fiscaux, les échanges ont tourné aussi autour des modifications apportées aux procédures fiscales et comptables, notamment pour les entreprises multinationales, les prélèvements et les règles de procédure.

Alban Tchalla