Revue du PTA 2022 du MCVDD: Le niveau d’exécution du plan de travail annuel évalué

Le présidium à l’ouverture des travaux

Le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable du Cadre de Vie et du Développement Durable, José Tonato a procédé le vendredi 3 février 2023, au lancement officiel de la revue du Plan de Travail Annuel (PTA) à fin décembre 2022 de son Ministère. C’est dans la salle de conférence de la tour administrative de Cotonou que se sont tenus les travaux. Ladite revue a été organisée par la Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP), de concert avec les responsables de programme. Au cours de cette revue, le point des efforts effectués par l’ensemble du personnel du ministère et des structures sous tutelle dans le cadre de l’exécution du budget à l’échéance décembre 2022 a été fait. Les performances de chaque programme ont été analysées et des résolutions ont été prises pour l’année 2023. «Le Pta 2022 a été exécuté dans un contexte d’amélioration des règles de gestions en mode programme », a rappelé le DPAF avant de remercier le ministre José Tonato pour la facilitation des choses.

Ouvrant officiellement les travaux, le ministre du cadre de vie et du développement durable a, d’abord, invité l’assistance à un recueillement en mémoire des agents disparus lors de l’année écoulée sans oublier les victimes du drame du dimanche 29 janvier, à Dassa. Il a ensuite dit sa satisfaction en termes de résultats obtenus pour le compte de la gestion 2022. «Nous avions l’habitude de faire un point trimestriel pour savoir si nos objectifs ont des chances d’être atteints et puis nous faisons un bilan annuel non seulement pour savoir à quel point nous nous sommes rendus mais surtout pour tirer les leçons de la conduite de notre Pta de l’année passée et de ce coup, performer davantage pour atteindre des taux meilleurs. Ce qui permet de prendre des décisions sur plusieurs plans notamment dans la conduite et de l’évaluation de notre action», a déclaré le ministre José Tonato qui a remercié tous ses collaborateurs pour leur engagement. «Je voudrais vous dire ma satisfaction par rapport aux résultats que nous avons atteints en 2022 et je suis sûr qu’avec la même mobilisation, le même engagement, nous pousserons 2023 plus loin que 2022», a laissé entendre le ministre qui a souligné qu’«au 31 décembre 2022, le budget de ce secteur est exécuté à 79, 49% malgré le contexte spécifiquement difficile». Il s’agit d’un bond qualitatif, positif par rapport à l’année 2021 que l’autorité qualifie de «résultat d’un engagement collectif».

Anselme Houenoukpo