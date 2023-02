Installation des députés de la 9è législature: Voici l’ordre du jour de la séance

Vues : 76

L’administration parlementaire s’apprête en vue de l’installation le 12 février prochain des députés élus à l’issue du scrutin du 08 janvier dernier. A travers le communiqué 0193-23/AN/SGA/ signé Cossi Barthélémy Mellon Vidjinnangni, Doyen d’âge de cette législature, les députés élus au titre de la neuvième législature sont invités à prendre part à la séance consacrant leur installation, le dimanche 12 février 2023 à 10 heures au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Ceci en application aux dispositions des articles 153-2 de la Constitution, 3 , 6 et suivants du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et 147 du code électoral. L’ordre du jour de ladite séance porte d’une part sur l’allocution d’ouverture du doyen d’âge ; la communication de la liste des députés élus et d’autres dossiers de communication. D’autre part, il y aura l’élection du président et des autres membres du Bureau de l’Assemblée nationale.

Alban Tchalla