Installation de la 9ème législature: Les 109 députés attendus pour prendre possession de leurs attributs

Ce lundi 6 janvier 2023 est le délai décisif pour les 109 députés élus à l’issue des législatives du 08 janvier dernier pour entrer en possession de leurs attributs. Pour ce faire, ils doivent s’enregistrer auprès de l’administration parlementaire en vue de leur installation le 12 février prochain. L’information a été rendue publique le vendredi dernier au cours d’une conférence de presse animé par le Porte-parole de l’Assemblée nationale, James William Gbaguidi. « L’administration parlementaire est à pied d’œuvre pour accueillir les nouveaux députés le 12 février prochain. Toutes les dispositions sont en train d’être prises, sous le contrôle du président Louis Gbèhounou Vlavonou, afin que les 109 élus de la 9e législature trouvent rapidement leurs marques et se mettent au service du peuple qui les a mandatés pour le représenter », a-t-il fait savoir. Il a expliqué que le bureau de l’Assemblée nationale a engagé des travaux de réaménagement technique à l’intérieur de l’hémicycle. William Gbagudi a confié que le nombre de sièges a été augmenté, assurant que non seulement, les 109 députés auront leurs sièges mais aussi les ministres qui viennent représenter le gouvernement lors des travaux parlementaires à l’hémicycle. Il précise qu’il s’agit des travaux provisoires en attendant l’achèvement du chantier de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale en cours sur le site de l’ex-direction générale de la Gendarmerie nationale à Porto-Novo.

