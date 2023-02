Pour la sûreté de ses installations au Port de Cotonou: La Société ‘’Bénin Terminal’’ renouvelle son certificat ISPS

Vues : 23

Suite à un audit de sûreté des installations par les autorités assermentées, le terminal à conteneurs du Port de Cotonou a obtenu une nouvelle fois son certificat international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS). C’est la Direction des Affaires portuaires, maritimes et fluvio-lagunaires du ministère des Infrastructures et des Transports du Bénin, qui l’a délivré, le 16 janvier 2023.

Qu’est-ce qui est important : Bénin Terminal a réussi le renouvellement de son certificat pour la 4e fois consécutive depuis 2018, année d’institution dudit certificat au Bénin après recommandations des US Coast Guard. Selon la déclaration de conformité publiée en décembre dernier, le terminal du port de Cotonou a bénéficié d’un avis largement favorable engendrant la reconduction du certificat ISPS de Bénin Terminal sur une durée de 17 mois, allant du 16 janvier 2023 au 28 mai 2024. Les conclusions de ce rapport d’audit soulignent également les efforts soutenus de Bénin Terminal pour le maintien et le développement des exigences du code ISPS sur l’installation portuaire notamment sur le respect de l’intégrité du périmètre d’installation portuaire ; le contrôle des accès ; l’organisation des séances de sensibilisation des usagers de Bénin Terminal; l’organisation des exercices de sûreté à l’attention des acteurs et usagers et l’attention portée aux questions de cyber sécurité qui constituent un défi majeur.

Que dit le Directeur de la société : « Ce certificat de renouvellement du code ISPS délivré à Bénin Terminal matérialise notre engagement constant au strict respect des règles et normes mises en œuvre sur nos installations au Port de Cotonou », a déclaré le Directeur général de Bénin Terminal, Fabrice Ture. Il poursuit en disant : « Il est le gage de notre savoir-faire et réaffirme à nos différents partenaires et utilisateurs la confiance placée en Bénin Terminal dans sa volonté d’accompagner les ambitions du Port de Cotonou à s’inscrire au rang des plus performants et des plus sûrs de la sous-région ». Entré en vigueur depuis le 1er juillet 2004, le code ISPS se présente comme le dispositif de prévention des actes illicites : piraterie, terrorisme, trafics illicites (contrebandes d’armes, stupéfiants), sabotage, vol de marchandises, prise d’otages, immigrations clandestines, etc. Il se destine aux navires effectuant des voyages internationaux et aux installations portuaires leur fournissant des services. Il fait partie intégrante de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas).

À propos de Bénin Terminal : Grâce à 95 milliards de F Cfa (145 millions d’euros) investis depuis 2013 par Bénin Terminal, le terminal à conteneurs du port de Cotonou est devenu un hub logistique régional de croissance pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria. Acteur majeur de la chaîne logistique du pays, Bénin Terminal emploie 419 Béninois et développe une politique de sous-traitance qui permet de générer un millier d’emplois indirects. Bénin Terminal mène également des actions pour les populations en partenariat avec des ONG, par exemple le soutien à la scolarisation des jeunes affectés par le VIH, l’appui à l’autonomisation des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l’environnement.

Alban Tchalla