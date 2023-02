Rapport 2022 sur l’indice de Perception de la Corruption 2022: Le Bénin fait ses meilleurs scores: la corruption recule

Vues : 4

L’Indice de Perception de la Corruption 2022 de Transparency International publié le mardi 31 janvier dernier laisse conclure que le Bénin a nettement amélioré son score en matière de lutte anticorruption, intégrant ainsi le top 10 en Afrique. Le Bénin, selon le classement publié se pointe désormais à la 8ème place comme le Ghana longtemps cité comme un exemple en matière de lutte contre la corruption en Afrique de l’ouest.

Comme on le constate, les efforts du Gouvernement du Bénin en matière de lutte contre la corruption avec l’arsenal juridique et tout le mécanisme mis en place pour endiguer le phénomène commencent par porter leurs fruits. Le Bénin totalise en effet 43 points sur 100. Un gain d’un précieux point comparativement à l’Indice de Perception de la Corruption 2021 qui était de 42 points. Classé désormais 72ème sur 180 pays dans le monde, le Bénin récolte les fruits de la bonne gouvernance prônée par le Président Patrice Talon et gagnerait à poursuivre ses efforts, selon plusieurs observateurs, notamment à travers un renforcement des acquis et une lutte implacable contre la corruption.

Christian