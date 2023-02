Préparatifs de l’installation de la 9ème législature: Les Démocrates en conclave pour mieux affronter la mouvance

Vues : 9

(Yayi dope le moral des députés Démocrates élus)

En vue d’outiller les élus députés du parti Les Démocrates et de leur permettre de relever les défis du parti afin de répondre aux attentes du peuple, le directoire du parti Les Démocrates a initié séminaire de 3 jours. Ouvert le mercredi 1er février 2023, il se déroule à Possotomè en présence de plusieurs militants et de tous les 28 députés élus sur la liste du parti. L’ancien président Boni Yayi, président d’honneur du parti Les Démocrates prend part à ce séminaire. A cette occasion, il a animé le module inaugural de la rencontre. A l’entame de son développement, Boni Yayi a félicité les responsables du parti pour l’initiative. Dans ses propos, il a donné des instructions et les a invités à une bonne conduite. Le pardon, la paix, la tolérance et l’amour sont entre autres évoqués par l’ex-président. Il n’a pas manqué de remercier une fois encore le peuple béninois pour avoir voté massivement pour sa formation politique Les Démocrates lors des élections législatives du 08 janvier 2023. Il a également donné ses bénédictions à tous les participants de ce séminaire et plus particulièrement aux 28 députés du parti tout en leur reprécisant qu’ils sont mandatés par le peuple pour défendre ses intérêts. Ils ont reçu des notions qui vont leur servir de boussole durant leur mandature à l’Assemblée nationale. Aux assises, il est remarqué la présence effective des sept femmes élues qui participent depuis le début avec assiduité aux travaux avec à leur côté, la doyenne honorable Dafia Abiba Ouassangari. Elles ont pour noms: Orou Tama Viviane, Houmenou Denise Mahugnon, Chantal Adjovi, Zénabou Kora, Oloussoumaï Hélène, Aïhé Y. Élise et Tossah O. Edwige. Après la conférence inaugurale d’exhortation, le premier module intitulé : « Le parti Les Démocrates et ses élus », a été déroulé. Le premier panel de ce premier module porte sur : « Le parti Les Démocrates dans l’animation de la vie politique ». Il est animé par le ministre Saliou Akadiri, Vice-président chargé du Plateau ; Kamar Ouassagari, Secrétaire administratif du parti LD et Dr. Christophe Monsia, coordonnateur de 10ème Circonscription électorale. Les panélistes ont structuré leurs propos autour de l’origine du parti, qui est un parti de masse ayant pour idéologie la social-démocratie, la connaissance des textes fondamentaux du parti (statuts et règlement intérieur), le projet de société, enfin le parti LD dans l’arène politique. Le deuxième panel qui porte sur « Cheminement vers les élections législatives de janvier 2023 : un vrai parcours du combattant », s’est déroulé par la suite, sous la conduite des honorables Jude Lodjou et Yves-Patrick Djivo. Un module portant sur « la fonction parlementaire : dispositif légal et pratiques et les grandes orientations de l’action parlementaire 2023-2026 », a été également développé aux participants.

Les Démocrates affûtent les armes pour mieux affronter la mouvance

S’il est établi aujourd’hui que le président Patrice Talon garde toujours une majorité écrasante au parlement à l’issue des dernières législatures, l’opposition n’en démorde pas non plus. Le parti Les Démocrates s’apprête pour s’affirmer au palais des gouverneurs dans les 3 années à venir. En effet, les résultats définitifs du scrutin législatif du 8 janvier dernier étant proclamés et tous les recours examinés par la cour constitutionnelle, l’administration parlementaire s’active en ce moment pour l’organisation pratique et l’accueil des 109 élus de la 9è législature. Dans ce cadre, les élus du parti de l’opposition Les Démocrates, se concertent pour mieux affronter la mouvance présidentielle au niveau du parlement. Même si de plus en plus certains observateurs de la vie politique, pensent que leur nombre ne pèse pas face au pouvoir qui détient 81 élus, une source proche du parti a rassuré que la formation mûrit d’intenses réflexions sur des stratégies politiques pour une présence active et remarquable des députés démocrates tout le long de la prochaine législature. La lutte, apprend-t-on, vise à défendre les nobles causes ainsi que certaines obligations liées à l’engagement vis-à-vis du peuple qui les a délégués au parlement. Ils se veulent très productifs et jureraient ne jamais trahir la mission pour laquelle les populations se sont engagées avec eux. Ce qui aussi aurait justifié leur retrait à Possotomè loin de Cotonou et de tout regard. Face aux actions à mener, le président d’honneur du parti, Boni Yayi s’est engagé à leurs côtés pour l’atteinte de leurs objectifs. D’autres responsables pas des moindres et qui connaissent mieux le milieu politique béninois dont Alassani Tigri, Eugène Azatassou, Guy Mitokpè et autres seraient également très déterminés pour la réussite de cette mission.

Alban Tchalla