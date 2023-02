Enseignement secondaire: Le Japon dote le Ceg 1 Glo-Djigbé de plusieurs infrastructures

Vues : 2

Photo de famille au terme de l’inauguration

Le Japon a déboursé plus de cent millions de francs Cfa pour la construction et l’équipement d’un bloc de sept salles de classes, bureaux des directeurs et laboratoires au profit des apprenants du Collège d’Enseignement Général 1 de Glo-Djigbé. L’inauguration de ces infrastructures a eu lieu le jeudi 2 février 2023, en présence du maire Angelo Ahouandjinou, des autorités japonaises, des apprenants et leurs parents.

Lancé le 12 août 2022 en collaboration avec l’association des jeunes engagés pour un monde rural épanoui, ce projet de construction vise à remédier à l’insuffisance en salle de classe pour les apprenants. Et financé par le gouvernement japonais, ce projet est concrétisé dans le cadre du programme « Aides aux projets locaux » apportant ainsi une aide sous forme de don aux projets locaux contribuant de facto à la sécurité humaine. Selon le Chargé d’affaires de l’Ambassade du Japon près le Bénin, Kondo Shigeru, l’éducation est l’une des priorités du Programme d’Actions du gouvernement dans son axe stratégique N°5 ‘’promotion d’une éducation de qualité’’. « C’est donc pour accompagner le gouvernement du Bénin et plus particulièrement la commune d’Abomey-Calavi dans le processus d’amélioration de son système éducatif que le gouvernement du Japon offre sept salles de classes, un laboratoire avec équipements plus mobiliers ainsi que huit cabines de latrines au Ceg 1 de Glo-Djigbé », a-t-il notifié. Le directeur du collège, Hyppolite Agbessi, le Chef d’arrondissement Gilbert Sètondji Boco, le représentant des parents d’élèves et le porte-parole des apprenants n’ont pas manqué de remercier le Japon pour sa générosité. Le maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Evariste Ahouandjinou a invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Son ambition désormais est de mener des actions pour que le CEG 1 Glo-Djigbé soit parmi les centres d’examens nationaux. « Le Bénin est train d’étonner le monde et va toujours étonner le monde grâce au leadership du président Patrice Talon », a ajouté le maire qui soutient que «la mise en place de la zone économique de Glo-Djigbé est un exemple de réussite en Afrique ».

Assise Agossa