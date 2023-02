Célébration de la Journée mondiale des zones humides au Bénin: L’ABE met  plusieurs plants de palétuvier en terre à Avlèkété

Ce qu’il faut retenir : La 27 e édition de la Journée mondiale des zones humides (JMZH) a été célébrée, ce 2 février 2023, comme chaque 2 février de chaque année suivant la Convention sur les zones humides . Avec comme thème : «Il est urgent de restaurer les zones humides », elle a été marquée au Bénin par la mise en terre de plusieurs plants de palétuvier à Hio dans l’arrondissement de Avlékté, commune de Ouidah. Cette action a fait suite à la cérémonie de lancement organisée par l’agence béninoise pour l’environnement (ABE). Au cours de ladite cérémonie, le Cv de Hio, Alphonse Médokou a laissé entendre sa joie de savoir que sa localité bénéficie d’une telle action qui va contribuer à la reconstitution de mangrove dégravée dans le village. Le chef d’arrondissement d’Avlékété, Alphonse Yèhouénou, pour sa part a remercié les responsables de l’Abe et leurs partenaires pour le soin autour de la question de la reconstitution des zones humides. «Nous vous remercions beaucoup. Grâce à cette action que vous venez réaliser ici à Hio, c’est un autre site de la mangrove que nous allons avoir d’ici peu», a-t-il laissé entendre. Et prenant la parole, le Dg ABE, François-Corneille Kèdowidé a rappelé les contraintes de la mission qu’il vient avec ses collaborateurs confier aux habitants de Hio. «Le palétuvier est une plante qui ne pousse pas assez rapidement. Il va falloir faire un suivi rigoureux », a souligné le Dg qui a rassuré «informer nous quand il y aura des pertes. Nous reviendrons pour les remplacer ». Il a tout de même remercié les populations qui sont conscientes de l’enjeu et ajouté qu’il place sa confiance en eux pour l’entretien de ces plants.

