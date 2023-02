Accident tragique de Dassa: La SoBeSA compatit à la douleur des familles éplorées

Vues : 8

Roch Houngnihin, président de la SoBeSA

La collision entre un bus de la compagnie de transport « Baobab » et un camion grue a occasionné de nombreux décès, mettant en détresse de nombreuses familles et toute la nation béninoise. Très touché par ce drame, le président de la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA), Professeur Roch Houngnihin a adressé un message de condoléances à toute la nation et particulièrement aux proches des disparus. C’est à travers un communiqué en date du mercredi 1er février 2023. Tout en présentant ses condoléances, le président de la SoBeSA a invité les usagers de la route à redoubler de vigilance afin que de pareilles tragédies ne se reproduisent. « C’est avec consternation que le peuple béninois a appris, le dimanche 29 janvier 2023, la nouvelle de l’accident tragique de circulation survenu à Dassa-Zoumé. Ce drame relance, une fois encore, la nécessité d’une prise de conscience quant aux comportements à adopter sur les axes routiers; le déni de la responsabilité individuelle et collective semble prégnant », a écrit le Professeur Roch Houngnihin dans son communiqué. Face à l’ampleur des dégâts, la SoBeSA encourage les acteurs institutionnels à divers niveaux à engager des réformes afin que le décès de ces compatriotes ne soit pas vain. « Combien de personnes perdaient chaque année la vie sur les routes au Bénin ? Décéder ou se blesser serait-il lié au seul hasard des déplacements individuels ? Quel est le profil sociologique des accidentés de la route ? À quels facteurs est associée la mortalité routière ? Existe-t-il des régularités collectives objectives qui affectent ce phénomène ? Les réponses à ces questions semblent prioritaires pour dégager des pistes d’action susceptibles d’inverser les tendances actuelles liées à cette surmortalité prématurée au Bénin », peut-on lire dans le message.

Alban Tchalla