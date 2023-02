Suite au drame survenu à Dassa-Zoumè:Messages de compassion de plusieurs acteurs politiques béninois

Vues : 4

La journée du dimanche 29 janvier 2023 a plongé toute la Nation béninoise dans un profond deuil. Un bus de transport de la compagnie «Baobab express» est entré en collision avec un camion à hauteur de Dassa-Zoumè et a causé 23 morts et des blessés graves. Face à ce drame, plusieurs acteurs politiques ont adressé des messages de compassion aux familles des victimes. Lisez plutôt.

Message de Abdoulaye Bio Tchané, Secrétaire général national du bloc républicain : « Je témoigne toute ma sollicitude aux rescapés, blessés dans leurs chairs et leurs âmes »

«Cher(e)s compatriotes, face aux drames routiers de Dassa, d’Aplahoué, Natitingou et Lokossa qui ont frappés ce 29 janvier 2023 notre pays, le Bloc Républicain, par ma voix, n’a pas de mots, pas de pensées assez fortes, pas de prières salvatrices pour apporter soutien et réconfort aux familles frappées par l’inconcevable. Je veux simplement dire que je pense à ces familles endeuillées, pour qui la vie ne sera plus jamais la même. Je témoigne toute ma sollicitude aux rescapés, blessés dans leurs chairs et leurs âmes, en souhaitant que tout le soutien nécessaire leur soit accordé pour les aider à surmonter cette terrible épreuve. A l’heure où j’écris ces mots, il reste encore à déterminer l’ampleur exacte du drame, les noms de certaines victimes et certaines conséquences. Je veux donc dans ce contexte remercier et féliciter le Gouvernement et son Chef qui ont eu une prompte réaction en dépêchant sur place à Dassa une équipe ministérielle d’assistance immédiate. À ceux aussi qui ont portés secours aux victimes, aux forces de sécurité, aux équipes médicales et à ceux qui maintenant doivent faire toute la lumière sur ces drames, j’adresse également mes remerciements. A toutes les familles éprouvées par ces tragiques accidents de la circulation notamment à Parakou, Cotonou, Dassa, Aplahoué, Natitingou, et Lokossa j’exprime toute ma compassion et mes prières dans cette terrible épreuve. »

Message du président du parti Les Démocrates, Eric Houndété : « J’invite les autorités sanitaires et gouvernementales à assurer une prise en charge adéquate des blessés »

« Le drame survenu ce dimanche 29 janvier 2023 dans la ville de Dassa-Zoumé, suscite émoi et grande tristesse au regard des nombreuses pertes en vies humaines. L’ampleur de ce drame, interpelle notre conscience collective et j’invite les autorités sanitaires et gouvernementales à assurer une prise en charge adéquate des blessés afin que point ce bilan déjà macabre ne s’alourdisse. En attendant que les services compétents nous situent sur les circonstances réelles de ce drame insoutenable, j’exprime au nom du Parti Les Démocrates et en mon nom propre ma proximité aux familles des victimes. Qu’elles veuillent bien accepter ma compassion et mes sincères condoléances. Je prie et je confie à la miséricorde divine les âmes des compatriotes qui ont péri dans cet accident. »

Message du président du parti Mpl, Expérience Tèbè : « C’est tout le Bénin qui est éploré. Que les âmes des défunts reposent en paix ».

« Je suis sous le choc ! Ce jour, 29 janvier 2023 reste pour le Bénin, celui d’un deuil national ! Plusieurs de nos compatriotes sont morts dans de différents accidents de circulation sur les axes routiers de notre pays. Je suis sous le choc de ces drames qui ont fait des morts en série dans une seule et même journée. C’est une tragédie qui ne laisse personne insensible. Pour ma part, j’exprime en attendant le bilan officiel, toute ma compassion aux familles des victimes et qu’elles sachent, qu’elles ne sont pas seules dans cette épreuve. C’est tout le Bénin qui est éploré. Que les âmes des défunts reposent en paix ».

Message de l’ancien président Boni Yayi : « J’invite les usagers de la route à respecter davantage le code de la route à faire preuve de prudence dans la conduite »

« Je viens d’apprendre avec beaucoup de douleur l’accident routier intervenu ce dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumé entre un bus provenant de Parakou et un camion titan. Il s’en est résulté malheureusement un lourd bilan de plusieurs morts et de blessés graves. Au regard de cette catastrophe nationale, je présente humblement mes condoléances attristées au peuple béninois, au gouvernement et aux familles endeuillées. J’invite les usagers de la route à respecter davantage le code de la route à faire preuve de prudence dans la conduite et à observer une grande vigilance dans l’entretien des véhicules mis en circulation. J’implore le père Céleste d’accepter les âmes des défunts dans sa lumière éternelle et de faire miséricorde au Bénin pour lui épargner des catastrophes. »

Message du président du parti UPR, Joseph Djogbénou : « Nous exprimons aux familles et à l’ensemble de nos compatriotes notre vive compassion »

« C’est avec effroi et consternation que nous avons appris le dramatique accident de circulation dont sont victimes de nombreux compatriotes, ce 29 janvier 2023, au niveau de la ville de Dassa- Zoumè. Nous exprimons aux familles et à l’ensemble de nos compatriotes notre vive compassion. Nous encourageons les autorités publiques dans l’assistance à l’ensemble des victimes. Il s’avère indispensable que les solutions hardies auxquelles donneront lieux les investigations sur les causes de ce drame soient rigoureusement mises en application. »

Message du président Louis Gbehounou Vlavonou

« Je suis profondément attristé par le tragique accident routier ayant occasionné plusieurs morts à Dassa-Zoumè ce dimanche. J’adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Paix profonde à l’âme des disparus. »

Message de Komi KOUTCHE : « J’invite toute personne en position de voyageur à ne pas hésiter à interpeler le conducteur dont elle juge la conduite dangereuse… »

« Sous le choc des échos qui me parviennent sur le drame survenu ce dimanche 29 janvier 2023 à Dassa où déjà plus d’une vingtaine de voyageurs ont été arrachés à notre affection, je voudrais m’associer à la douleur de tous et particulièrement des familles aussi durement éprouvées. Puisse Dieu accueillir les âmes de nos frères et sœurs disparus dans ce tragique accident, dans Sa Lumière. Amen . Je formule ensuite le vœu d’un prompt rétablissement aux brûlés et blessés pris en charge dans différentes formations sanitaires. Espérant enfin que les pouvoirs publics saisiront l’occasion de cet énième drame de sécurité routière pour la prise de nouvelles mesures notamment d’encadrement de l’activité des compagnies de transports des voyageurs dans notre pays, j’invite toute personne en position de voyageur à ne pas hésiter à interpeler le conducteur dont elle juge la conduite dangereuse ou à se saisir au besoin de son téléphone portable pour en informer les forces de sécurité publique. »

Message de Jacques Ayadji : « … Mes encouragements aux pouvoirs publics pour les dispositions prises spontanément pour secourir et prendre en charge les survivants »

« Mes chers compatriotes. Je ne sais comment exprimer ma tristesse devant la terrible nouvelle du drame survenu ce dimanche 29 janvier à Dassa-Zoumé. Mes camarades et moi partageons la douleur des familles des victimes de ce malencontreux accident survenu ce dimanche 29 janvier 2023, à hauteur de la ville de Dassa-Zoumè. Des dizaines de nos compatriotes ont malheureusement perdu la vie. D’autres miraculés sont actuellement en soins intensifs dans les hôpitaux pour être sauvés. Au nom du parti MOELE-BÉNIN et en mon nom personnel, je présente mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Par la même occasion, je prie le Seigneur de préserver la vie des survivants. J’en profite pour encourager les équipes médicales au chevet des accidentés et saluer leur dévouement à la tâche. Qu’elles reçoivent les reconnaissances des militantes, militants, sympathisantes et sympathisants de MOELE-BÉNIN. Je saisis cette occasion douloureuse pour rappeler aux usagers de la route que chacun de nous a la lourde responsabilité de veiller à sa propre sécurité et à celle des autres avec qui nous partageons la route. Je dis tous mes encouragements aux pouvoirs publics pour les dispositions prises spontanément pour secourir et prendre en charge les survivants. En attendant que les responsabilités ne soient situées à propos du présent drame, je vous convie à une union de prière en faveur des âmes des personnes disparues et à plus de vigilance sur nos routes. Prompt rétablissement aux survivants et paix à l’âme des défunts! »

Message du Président du CES Tabé Gbian : « Que Dieu, le Tout puissant, nous épargne à l’avenir ces genres de drame et protège notre pays »

« Je manque de mots pour exprimer ma consternation suite au grave accident de la route, survenu ce dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumè et ayant coûté la vie à nombreux de nos compatriotes. Au-delà des familles des victimes, c’est tout le peuple béninois qui est endeuillé par cette tragédie. Aux noms des Conseillers de la République aux Affaires Economiques et sociales et en mon nom propre, je présente mes sincères condoléances aux nombreuses familles éplorées et à tout le peuple béninois. Que les âmes des défunts reposent en paix. Et que Dieu, le Tout puissant, nous épargne à l’avenir ces genres de drame et protège notre pays. Puisse l’Eternel, dans sa miséricorde, assister les blessés ».

Message de l’ONG Alcrer : « L’ONG ALCRER se reconnait totalement dans ces mesures et souhaite que les diligences nécessaires soient faites… »

« Nous passons par ce canal pour présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitons prompte guérison aux blessés. En ces circonstances, nous nous associons aux voix les plus autorisées pour demander au Créateur de soulager les cœurs. Nous avons aussi constaté qu’en dehors des mesures urgentes, le gouvernement a décidé de diligenter une commission d’enquête pour situer les responsabilités. L’ONG ALCRER se reconnait totalement dans ces mesures et souhaite que les diligences nécessaires soient faites pour finaliser et rendre disponible les résultats de cette enquête ».

Message de Claudine Afiavi PRUDENCIO, Présidente de l’Institut National de la Femme : « Je m’incline sur la mémoire de nos frères et sœurs dont la mort tragique est confirmée dans un bilan encore provisoire ».

« Que dieu apaise les cœurs et veille sur notre nation. Sincères condoléances aux familles des disparus et notre compassion aux blessés. J’ai reçu, comme nos compatriotes, les informations et les images sur le drame survenu ce dimanche 29 Janvier 2023, sur la voie inter-Etats, à hauteur de Dassa-Zoumè. La violence du choc entre le bus de transport en commun et le camion- citerne, l’incendie qui s’en est suivi et les pertes matérielles et surtout en vies humaines enregistrées, mettent tout le pays en effroi. De nombreuses familles sont plongées dans une grosse tristesse. Je m’incline sur la mémoire de nos frères et sœurs dont la mort tragique est confirmée dans un bilan encore provisoire. Mes sincères condoléances aux familles directement touchées par ce drame. Toute ma compassion pour les blessés encore en soins intensifs. Du courage à tous les professionnels de la santé mobilisés pour cette cause patriotique ».

Message de l’Association des Promoteurs d’Auto Écoles Agréées du Bénin (APAAB) : « Nous attirons l’attention de toute la communauté sur la nécessité d’enseigner en permanence le civisme sur nos routes »

« Suite au drame survenu le dimanche 29 janvier 2023 à hauteur de Dassa-Zoumè du fait de la collision entre un bus transport en commun de personnes et un camion qui a occasionné plus d’une vingtaine de décès et de nombreux blessés. L’Association des Promoteurs des Auto Ecoles Agréées du Bénin exprime sa compassion à l’endroit du peuple béninois et présente ses condoléances à toutes les familles éplorées. Nous rappelons aux uns et aux autres que la sécurité sur nos routes est l’affaire de tous. A cet effet, nous attirons l’attention de toute la communauté sur la nécessité d’enseigner en permanence le civisme sur nos routes. C’est à ce prix que nous éviterons les drames de ce genre. Paix profonde aux âmes de nos disparus ».