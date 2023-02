Pour l’ amélioration des conditions de travail du personnel : La Cour de Justice de la Cedeao dotée  d’un nouveau siège à Abuja

« Le déménagement ouvre une nouvelle aube dans la vie de la Cour et au-delà de l’environnement physique plus agréable pour le personnel, le nouveau bâtiment offre à la Cour une opportunité pour une efficacité et une productivité améliorées » s’est réjoui le président de la Cour, l’honorable juge Edward Amoako Asante lors de la cérémonie officielle d’inauguration de ce nouveau siège.

Le tout nouveau siège de la Cour de Justice de la Cedeao a été dévoilé au public ce lundi 30 janvier 2023. Situé dans le district de Gudu à Abuja, capitale de la République Fédérale du Nigéria, le bâtiment qui abrite désormais la haute juridiction sous-régionale en matière des droits de l’homme, offre plus d’espace et de confort, bref, de meilleures conditions de travail aussi bien aux juges, qu’au personnel de la Cour.

