Elections législatives de 2023: Les Etats-Unis saluent le rôle joué par la Cour constitutionnelle

Photo de famille après l’audience

Le président de la Cour constitutionnelle Razaki Amouda Issifou a reçu les félicitations des Etats-Unis sur sa contribution à l’organisation réussie des élections législatives du 08 janvier dernier. C’est l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, Brian Shukan qui a salué ce travail de la haute juridiction dans le processus électoral qui vient de s’achever. Il a été reçu en audience, ce mercredi 01 février 2023, par le président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou. Les deux personnalités, au cours de cette audience, ont passé en revue la bonne coopération qui existe entre le Bénin et les États-Unis d’Amérique. Pour avoir séjourné au Bénin dans les années 90, le diplomate américain s’est réjoui du parcours politique et économique du Bénin et surtout sur les réformes engagées par le Gouvernement depuis 2016. Il a surtout apprécié le rôle joué par la Cour constitutionnelle avant pendant et après les élections législatives du 08 janvier dernier. « Votre Institution a joué un grand rôle pour le déroulement paisible, sécurisé́ et inclusif des élections législatives du 08 janvier dernier. Vous avez protégé la démocratie et la constitution béninoise » a laissé entendre l’ambassadeur américain », a-t-il confié. Ils ont également abordé des opportunités de partenariat approfondi entre le Bénin et les Etats-Unis. Pour sa part, le président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou a saisi l’occasion pour saluer la vitalité de la démocratie américaine établie depuis plus de deux siècles. Il a exprimé ses vives et chaleureuses félicitations à l’ambassadeur pour le soutien et l’accompagnement de son pays dans plusieurs secteurs de la vie économique et sociale au Bénin. Il a surtout mis l’accent sur la formation de plusieurs cadres de la Cour dans le domaine du numérique. Diplomate de carrière et Cadre Supérieur du Service Extérieur au grade de Ministre Conseiller, Mr Brian SHUKAN a présenté ses lettres de créance au Président de la Ré publique du Bénin Patrice Talon, le 5 mai 2022 au palais de la présidence à Cotonou.

Alban Tchalla