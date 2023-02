Café scientifique de l’ABE: La restauration des zones humides au cœur des échanges

Vues : 24

En marge de la journée mondiale des zones humides (Jmzh), l’agence béninoise pour l’environnement (ABE) organise un café scientifique. Cet atelier qui regroupe plusieurs structures intervenant dans la protection de l’environnement se tient à Novotel Hôtel de Cotonou, ce mercredi 1er février 2023. C’est l’occasion pour les experts des questions environnementales de réfléchir sur la question de la restauration des zones humides. Il s’agira également pour eux de proposer les voies et moyens qui vont concourir à lutter efficacement contre la disparition desdites zones sur le territoire béninois.

C’est Constant Houndénou, conseiller technique au développement durable du ministre du cadre de vie et du développement durable (Mcvdd) qui a lancé les travaux au nom du ministre José Tonato.

A rappeler que l’édition 2023 de cette journée porte sur le thème : “Il est urgent de restaurer les zones humides”. Plusieurs communications sont prévues pour cet atelier dont celle animée par le Directeur général de l’agence béninoise pour l’environnement, François-Corneille Kèdowidé et qui porte sur la 14e COP de la Convention de Ramsar sur les zones humides : déroulement et grandes conclusions.

Les thèmes des autres communications déroulées sont “Enjeux de la dégradation des zones humides : Enjeux”.

“Stratégie de restauration des zones humides du Bénin : présentation d’une étude de cas de restauration”, “Tourisme et sites Ramsar au Bénin : faisabilité, besoin et perspective”, “Pollutions et qualités des eaux dans les zones humides”, “Changement climatique et menaces sur les zones humides au Bénin : enjeux et résilience”.

