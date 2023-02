Accident mortel de Dassa : Voici les grandes leçons que tire le gouvernement

Vues : 74

Patrice Talon, Président de la République

Réunis en conseil des ministres ce mercredi 1er février 2023, les membres du gouvernement ont fait un diagnostic du drame survenu à Dassa-Zoumè le dimanche 29 janvier dernier. A l’entame de l’assise, le chef de l’Etat et ses membres ont observé une minute de silence en mémoire des personnes décédées dans cet accident mortel de Dassa-Zoumè.

Quid de l’accident : Dans le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour, il est clairement indiqué qu’il y a eu sur le champ, « 20 personnes décédées dont 19 calcinées » et 24 blessés et que le bus contenait 45 passagers. Partant les premiers éléments d’analyse et du lieu de l’accident, le gouvernement indique que « le bus roulait à vive allure. Il a été d’ailleurs signalé que le conducteur de ce bus avait été verbalisé ce même jour à la sortie de Parakou, par la Police républicaine, pour excès de vitesse », a précisé le gouvernement. C’est dans cet élan, qu’à hauteur du village d’enfants SOS de Dassa-Zoumè, « le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule suite à l’éclatement du pneu avant côté chauffeur ». Selon les informations du gouvernement, « le véhicule déséquilibré de ce fait, aurait dans sa course, percuté le camion grue qui roulait en sens inverse, s’est immobilisé en pleine chaussée et a pris feu. Le camion ainsi percuté, sous l’effet du choc, s’est renversé dans le ravin et a été contaminé par les flammes ». Le bilan du drame sur le champ, présenté par le Conseil des ministres, fait état de 20 personnes décédées dont 19 calcinées et « une en raison de brûlures au troisième degré ».

Quelle leçon tire le gouvernement : La récurrence des cas d’accident mortel sur les routes a permis au gouvernement de tirer une kyrielle de leçons afin de prendre des dispositions pour éviter à l’avenir la résurgence de pareilles situations. Selon le compte rendu du conseil des ministres, le gouvernement a vu ainsi la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière et d’accélérer les réformes en cours dans le sous-secteur du transport routier. Ceci, par « la professionnalisation du métier de transporteur, la règlementation sur la qualité du parc automobile avec des véhicules répondant aux normes, la transmission à l’Assemblée nationale, du projet du nouveau code déjà examiné par le gouvernement et l’adoption prochaine de la politique nationale de sécurité routière ».

Assise Agossa