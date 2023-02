A propos du drame de Dassa: Edgard Kpatindé totalement écœuré: il fait des recommandations majeures

Vues : 3

Observateur avisé de la vie politique, sécuritaire et économique de notre pays et de la sous-région, Edgard Kpatindé président de i3s, un cabinet de conseil stratégique au service des gouvernements et des entreprises est totalement bouleversé par la tragédie de Dassa-Zoumè et les autres accidents survenus au cours de ces deux derniers jours. Dans une tribune centrée sur le drame, le spécialiste des questions sécuritaires a fortement déploré le drame qui intervient après plusieurs autres dans d’autres pays. Pour avoir été l’un des premiers à alerter sans succès l’opinion et les décideurs sur la question, Edgard Kpatindé est très en colère à la suite du drame de Dassa. Saisissant l’occasion, il pointe du doigt les failles notamment la manière facile de percevoir un permis de conduire au Bénin, ce qui, selon lui, est la cause de plusieurs accidents. Il a, par la suite, fait plusieurs recommandations à l’endroit des autorités pour la sécurité sur les axes routiers au Bénin. Lisez plutôt.

Maintenant, ça suffit !

Après la Côte d’Ivoire et le Sénégal, le Bénin vient une nouvelle fois d’être frappé au cœur. Au même moment, quasiment à la même heure, notre pays apprenait avec stupeur l’accident entre un véhicule en dotation à la prison de Natitingou et un camion, qui a fait plusieurs blessés à hauteur de Dan, et la tragédie de Dassa-Zoumé qui restera dans notre mémoire collective comme celle du Joola est restée dans celle de tous les Sénégalais.

A l’heure où j’écris ces lignes, il est trop tôt pour tirer un bilan précis du nombre de victimes et par victimes je veux dire aussi bien les personnes décédées que celles qui vont rester handicapées ou traumatisées par l’horreur dont elles ont été témoins. Et je ne parle même pas des proches qui vont devoir vivre avec l’absence ou les corps parfois brisés des survivants. Chaque famille béninoise connaissait quelqu’un dans ce bus fatal. Nous sommes tous en deuil.

Il est également trop tôt semble-t-il pour connaître les responsabilités exactes dans ces deux drames mais si des manquement, probables, aux obligations réglementaires sont constatés, une main de fer doit s’abattre non pas sur les chauffeurs mais sur leurs commanditaires, qui lancent sur les routes des personnes non formées au volant de véhicules non homologués ou disposant d’homologations de complaisance.

Je suis en colère et je suis écœuré.

En colère et écœuré car ces accidents étaient prévisibles et ils étaient évitables.

En colère et écœuré car nous sommes un certain nombre à avoir alerté l’opinion et les autorités sur cette anomalie africaine qui consiste à totalement délaisser LA cause majeure de morts prématurées que sont les accidents de la route, devant les pandémies.

En colère et écœuré car, comme je le rappelais dans une tribune publiée en décembre 2020, dans nos pays, l’insécurité routière est la première cause de mortalité chez les 5-29 ans.

En colère et écœuré car nous savons ce qu’il faut faire et nous ne le faisons pas.

Le deuil appartient aux personnes privées, nous attendons de l’État non pas qu’il dise « plus jamais ça » mais qu’il prenne des mesures immédiates – comme il l’a fait avec l’article de la loi de finances 2022 reconduit en 2023 exemptant l’achat de véhicules neufs de TVA – pour qu’enfin la peur change de camp. Ceux qui ont déjà pris un transport collectif reliant deux villes du Bénin et roulant à tombeau ouvert savent de quoi je parle. Ceux qui ont vu un enfant écrasé sous leurs yeux à la sortie de l’école savent de quoi je parle. Ceux qui ont perdu un père, une mère, une tante, un frère et dont l’enfance est à jamais broyée savent de quoi je parle.

Au Bénin, les permis de conduire peuvent s’acheter.

Au Bénin, il est possible, moyennant 2500 CFA, d’obtenir un justificatif de contrôle technique sans apporter son véhicule au garage.

Au Bénin, il est possible de conduire sous l’emprise de stupéfiants ou de l’alcool et de s’en sortir avec une simple amende.

Au Bénin, lorsque vous êtes en excès de vitesse de 5 km/h vous payez le même prix (10.000 francs) que le conducteur criminel qui se croit sur un circuit de formule 1.

Notre seule – et maigre – consolation est que nos voisins ne font guère mieux, voire pire.

Les grigris et autres amulettes n’empêchent pas un accident. Écrire le nom de Jésus sur le capot n’empêche pas un accident. Prier Allah, Vishnou, Jéhovah, n’empêche pas un accident.

Nous devons sans délai :

Rendre la sécurité routière une matière obligatoire à l’école, avec un coefficient suffisamment important au Brevet des Collèges pour que son enseignement soit enfin pris au sérieux. Ceux qui y dénonceraient une mesure inutile imitant l’école des Blancs sont des irresponsables.

Donner un grand coup de balai dans les auto-écoles et les sociétés opérant les contrôles techniques. Les brebis galeuses doivent être sanctionnées et interdites d’exercice sans pitié. Cela vaut également pour les agents de l’État se rendant coupables d’agissement délictueux (retrait de pièces de véhicules interceptés par exemple).

Revoir le fonctionnement et les responsabilités du Centre National de la Sécurité Routière dont le site internet n’est pas accessible au moment où cette tribune est écrite et dont le dernier post sur Facebook remonte au 5 août 2021 ! La sécurité routière doit devenir une grande cause nationale et être placée sous l’autorité directe du Chef de l’Etat.

Former les formateurs en adoptant les meilleures pratiques internationales en la matière.

Interdire la mise en circulation des véhicules-poubelles qui envahissent nos routes au fur et à mesure où celles-ci se développent.

Créer et doter une véritable police de la route.

Utiliser beaucoup plus les radars mobiles pour contrôler la vitesse et retirer sans délai le permis à tous ceux qui se rendent coupables d’excès.

Créer des aires de repos sur toutes les routes pour les chauffeurs de bus et de camions. ?

Expliquer et faire appliquer la réglementation relative au code de la route béninois qui comporte 150 articles

Mettre en place des mesures immédiates de sécurité (ralentisseurs de vitesse, personnels de surveillance) à proximité de toutes les écoles et autres lieux fréquentés par les enfants.

Entre 2002 et 2007, l’action résolue et la volonté inébranlable sur ce sujet du Président Chirac a permis de faire chuter le nombre de morts sur les routes de France, jusque-là la mauvaise élève de l’Europe, de 40 %. Cela montre, si besoin était, que là où il y a une volonté politique, des moyens et de la détermination, les résultats suivent.

Nous avons assez délégué à autrui la responsabilité de la réflexion sur nos problèmes.

Il est aujourd’hui de notre responsabilité collective d’agir. Parler ne suffit plus.

Edgard Kpatindé

Edgard Kpatindé