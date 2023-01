Après la victoire du parti ”Les Démocrates” à Cotonou et dans certaines villes : Le message poignant de l’ancien député Guy Mitokpè à la jeunesse

Le message que vous avez envoyé à nos dirigeants au cours de cette élection, est limpide et ne souffre d’aucune ambiguïté possible.

Depuis le 8 janvier 2023, je ne me suis pas encore adressé à vous, chers camarades, chers jeunes de Cotonou particulièrement et de toutes les circonscriptions électorales de notre pays.

You cannot copy content of this page