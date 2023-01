Paris sur le volley : Nuances, analyses et stratégies

Vues : 3

Les principales caractéristiques des paris sur les matchs de volleyball. Quels événements sont présents dans la liste des paris. Services de paris optimaux. Conseils de paris pour les débutants. Les meilleures tactiques de paris sur le volley-ball, leurs avantages et leurs inconvénients. Mais jouez avec responsabilité!

Les sociétés de paris proposent des paris sur des dizaines de sports — individuels et d’équipe, populaires et inconnus. Le volley-ball occupe une niche particulière dans les paris — pas le sport le plus dynamique, mais intéressant pour un grand nombre d’observateurs.

Au fil du temps, les parieurs ont commencé à développer des stratégies pour le volleyball, popularisant les paris sur cette discipline, et les bookmakers ont rendu le choix des événements de la liste plus large et plus attractif.

Dans cet article, nous parlerons de ce que sont les paris sur le volley-ball, des types de paris en ligne et en peinture, et nous mettrons également en évidence les meilleurs magasins de paris pour pratiquer ce sport et envisagerons des stratégies de paris efficaces.

Les nuances des paris sur le volleyball

Au volley-ball, le jeu se joue toujours jusqu’à ce qu’une des équipes remporte trois matchs. Les paris peuvent être faits sur l’ensemble du match ou séparément pour chaque set.

La liste est approximativement la même en termes de type d’événements et de leur nombre, mais les paris sur un match complet peuvent contenir des événements express — par exemple, victoire + total.

En mode live, les paris deviennent légèrement plus élevés. Les joueurs qui placent des paris principalement en ligne sont satisfaits de la rapidité du jeu — il y a toujours la possibilité de parier à des conditions favorables pour eux-mêmes.

En effet, les événements ne changent pas aussi rapidement dans un match que, par exemple, au basket-ball — le système conserve les cotes inchangées pendant un temps suffisant pour faire un pari.

Stratégies de paris productives sur le volley-ball

Dans le sport considéré, il existe à la fois des tactiques de paris spécialisées et des stratégies mathématiques issues du casino. Il existe des modèles productifs dans les deux catégories. Considérons certains d’entre eux.

Note précise

Cette stratégie est utilisée s’il y a un outsider clair dans le match. Nous choisissons un tel duel et analysons le match. Si le favori est en forme, gagne plusieurs matchs de suite avec un score confiant et a un bilan positif des derniers matchs avec un outsider, on parie sur deux scores exacts : 3:0 et 3:1.

Les cotes pour ces événements devraient être au niveau de 1,6-1,8 et 2,4-2,7, respectivement.

Nous distribuons la valeur nominale du pari en deux parties à l’aide du calculateur de surebets de manière à ce que le bénéfice soit le même lors du dépassement de toute prévision.

La stratégie est bonne pour son pourcentage élevé de passabilité — si le favori a la bonne motivation, l’équipe ne retardera pas la victoire et gagnera avec l’un des scores dont nous avons besoin.

Un détail important : l’outsider ne doit pas avoir une super motivation pour le match. Ensuite, le favori remportera le match sans aucun problème, donnant un maximum d’un set.

Rattraper le total dans le jeu

Une tactique moins efficace que la précédente, mais basée sur un rattrapage mathématique qui, si le modèle est utilisé correctement, portera ses fruits.

L’essentiel est le suivant : nous prenons le total moyen et choisissons la valeur — plus ou moins. Par exemple, vous avez choisi un total de 44,5 et avez décidé de parier sur plus. Il est préférable de choisir un match d’équipes à peu près égales.

Attention : la cote par événement ne doit pas être inférieure à 1,8. On parie sur la première fournée de TB 44.5. Si le total était cassé, nous reportons ce match et en recherchons un nouveau qui corresponde aux critères.

Si nous perdons, nous faisons le même pari sur le deuxième jeu, mais avec une valeur de pari augmentée. L’essentiel est que lorsque vous gagnez, le parieur réalise un profit basé sur les résultats de deux paris. Si le deuxième pari s’avère également faux, nous parions sur le troisième set et jouons dans ce format jusqu’à la victoire.

Veuillez noter que lors de l’utilisation de cette stratégie, une attention particulière doit être portée à la distribution des fonds pour les paris.

Par conséquent, commencez par une faible dénomination de 2-3% de la banque, de sorte que si vous perdez plusieurs paris d’affilée, vous puissiez augmenter la dénomination à la valeur souhaitée.

Avantages et inconvénients

Le volley-ball a ses avantages et ses inconvénients. Les premiers incluent :

Grand choix d’allumettes.

Accès permanent au jeu en mode avant-match et live.

Avoir des stratégies efficaces.

Large gamme de jeux.

La présence de services statistiques qui vous permettent de faire une prévision plus précise.

Il y a peu d’inconvénients à parier sur le volleyball. Ceux-ci incluent de faibles cotes pour les événements dans presque toutes les sociétés de paris et une popularité insuffisante parmi les bookmakers pour fournir des émissions en direct.

Mais, grâce à la technologie moderne, les esters peuvent être trouvés sur des sites tiers et les cotes augmentent en direct, ce qui vous permet d’attendre les meilleures conditions pour parier.