Accident de route à Dassa : 22 morts et des blessés graves: Talon en colère promet mettre fin à cela

Triste nouvelle en ce début d’année. Un grave accident de la circulation s’est produit, le dimanche 29 janvier 2023, devant le siège de « SOS Village d’enfant », dans la commune de Dassa-Zoumè. Il s’agit d’une collision entre un titan et un bus de la compagnie Baobab immatriculé BP 3081 RB. Le bilan de ce choc est lourd. On dénombre 23 morts, des passagers brûlés et consumés jusqu’au dernier souffle. Une quinzaine de blessés sont comptabilisés. Ils ont été évacués à l’hôpital de zone de la localité puis au CNHU de Cotonou. Quant au bus, il est complètement calciné. Selon des témoins, l’accident est survenu suite à la crevaison d’un pneu arrière du bus qui a dévié de son couloir de circulation pour heurter un taxi qui roulait normalement mais en sens opposé. La violence du choc a occasionné un incendie monstre à bord du bus. L’incendie n’a pu être maitrisé par les sapeurs-pompiers dont la base est située à 500 mètres du lieu du sinistre. Ils étaient intervenus trop tard.

Touché par cette mauvaise nouvelle, le gouvernement du Bénin à travers son porte-parole Wilfried Léandre Houngbédji a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et a rassuré qu’un tel accident ne se reproduira plus jamais. « Je compatis à la douleur des nombreuses familles affectées et dont certaines ne le savent peut-être pas encore. Le Président Patrice Talon a dépêché sur les lieux les ministres chargés des Transports et de la Sécurité. Il y aura une suite afin que cela ne se reproduise plus. La perte de ces nombreuses vies ne sera pas vaine », a-t-il déclaré.

Il faut souligner que le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin s’est rendu au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutougou Maga de Cotonou (CNHU-HKM) pour s’assurer que des dispositions ont été prises pour une bonne prise en charge des brûlés référés.

Assise Agossa