9è législature: Voici ce que recommande Jean-Baptiste Élias aux femmes élues

Les femmes élues députés doivent éviter des pièges dans l’animation du débat politique au parlement. Pour le président du Front des Organisations nationales de Lutte contre la Corruption (Fonac), Jean-Baptiste Elias, elles ne doivent pas choisir de rester derrière les décisions et démarches proposées par les hommes à l’Assemblée nationale sans prendre le devant. En effet, sur les 109 sièges, les femmes élues occupent vingt-huit (28) contre quatre-vingt-un (81) pour les hommes. Avec les dispositions du nouveau électoral les 24 circonscriptions électorales ont chacune une représentante. Le président du Fonac, Jean-Baptiste Elias souhaite qu’elles participent réellement au débat parlementaire. « Je voudrais également souhaiter que les femmes puissent apporter les débats d’idées qu’il faut au niveau du parlement pour faire des propositions de lois et pourquoi pas des amendements aux projets de lois et propositions de loi qui sont présentés afin que nous puissions aller de l’avant », a-t-il fait savoir à nos confrères de Crystal News. L’acteur de la société civile poursuit : « il ne faut pas que nos charmantes femmes qui sont élues puissent être des carpes au niveau de l’hémicycle. Carpes, pour dire qu’elles sont là à ne rien dire, ne rien faire, ne rien attendre, à voter seulement ». Il les exhorte à éclairer les hommes. « Qu’elles apportent ce qu’il faut pour éclairer les autres afin de montrer que la junte féminine à des choses pour le bien de notre pays », a-t-il ajouté.

