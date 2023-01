Vœux à la mairie de Ouaké : La SE Estelle Adimi appelle tout le personnel au sérieux

Le second événement, la remise d’équipements de travail aux agents collecteurs, a réuni l’ensemble des agents collecteurs de la mairie, les différents directeurs techniques, la secrétaire Exécutive et le Maire. Ce fut l’occasion pour rappeler aux agents collecteurs leur responsabilité dans la mobilisation des ressources propres de la Commune. Cette rencontre a permis à la mairie de nouer un contrat avec les agents collecteurs. Ces derniers ont des obligations de résultats chiffrés. Des gilets de travail ont été remis à ces agents collecteurs.

Le Maire de la commune de Ouaké et sa Secrétaire Exécutive ont présenté leurs vœux de nouvel an au personnel de la mairie. C’est une première que les autorités communales de Ouaké, le Maire en premier, formulent à l’endroit du personnel des vœux en début d’année comme c’est la tradition dans les organisations. Cette cérémonie de présentation de vœux est suivie de la remise d’équipements de travail aux agents collecteurs. Les deux grands événements se sont déroulé les 11 et 12 janvier grâce au leadership développé par la Secrétaire Exécutive, Estelle Adimi.

You cannot copy content of this page