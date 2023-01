Présentation des vœux du nouvel an à l’Assemblée nationale: Le parlement applaudit la gouvernance de Vlavonou

Vues : 4

Le personnel civil et militaire de l’Assemblée nationale a présenté ce jeudi 26 janvier 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo, ses vœux du nouvel an au Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou. Cette cérémonie, la dernière de la 8ème législature est marquée par la reconnaissance par le personnel civil et militaire des mérites de l’autorité parlementaire et surtout des réformes qu’elle entreprises pour une administration parlementaire plus performante.

Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale

Le personnel civil et militaire de l’assemblée nationale est unanime sur les mérites du Président Louis Gbèhounou Vlavonou et des résultats issus des nombreuses réformes que ce dernier a conduites. A travers la voix du Secrétaire général du Syndicat autonome du personnel de l’Assemblée nationale (Synapa), Fulbert Acapo et le Secrétaire général Administratif de l’Assemblée, Mariano Ogoutolou, ils l’ont réconnu ce jeudi 26 janvier 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo lors de la dernière cérémonie de présentation des vœux de la 8ème législature. Pour la circonstance, le Président de l’Assemblée nationale était entouré du premier questeur l’honorable Boniface Yèhouétomé et du 2eme secrétaire parlementaire, l’honorable Dolenix Kogblévi.

Tout d’abord, le secrétaire général du Syndicat autonome du personnel de l’Assemblée nationale (Synapa) Fulbert Akpédjé Acapo a présenté les vœux de bonne santé, de paix, de joie et de bonheur des travailleurs à l’autorité parlementaire, à sa famille et aux députés. Ensuite, il a passé en revue quelques actes forts posés par le président Vlavonou. « …Mais, comment aborder mes propos sans rappeler un certain nombre de hauts faits, un certain nombre d’actes que vous avez posés et qui marqueront durablement l’histoire de l’administration parlementaire ? Tout le monde s’accorde sur le fait que vous êtes, Monsieur le président, le champion des réformes dans le milieu de travail qui est le nôtre. La nomination du secrétaire général administratif parmi les purs agents parlementaires, l’avènement d’un statut autonome du personnel parlementaire, la prise d’une décision portant attributions, organisation et fonctionnement du cabinet du président de l’Assemblée nationale et du secrétariat général administratif, la relecture du Règlement intérieur de l’institution pour aboutir à la création de nouvelles directions techniques et de nouveaux services, l’avènement de la Télévision Hémicycle pour donner plus de visibilité à l’institution, etc., sont suffisamment éloquents pour décrire le président que vous avez été pendant les quatre dernières années. D’ailleurs, tous vos actes se sont inscrits dans la ligne tracée par Jane Goodall qui veut que : ‘’ce que vous faites laisse un impact, et vous devez décider du type d’impact que vous souhaiteriez laisser’’. L’impact de votre action restera gravé pendant longtemps dans la mémoire collective. Le SYNAPA, reconnaissant, vous exprime, à travers mes propos, son infinie gratitude… », a déclaré le Sg du Synapa d’une voix chargée d’émotions. Après avoir exprimé la reconnaissance de tous les travailleurs de l’Assemblée nationale, il a levé un coin de voile sur les autres aspects qui méritent une attention particulière dans les années à venir.

Quid des réformes signées Vlavonou

Prenant la parole, le Secrétaire Général Administratif de l’Assemblée générale Mariano Ogoutolou a classé en cinq centres d’intérêts les actes de grandes portées posées par la législature actuelle tout en formulant les vœux de toute la communauté parlementaire aux députés ainsi qu’à leur Président. A l’en croire, il convient de noter la restructuration organisationnelle de l’administration parlementaire à travers l’actualisation de la décision portant attributions, organisation et fonctionnement du cabinet du Président de l’Assemblée nationale et du Secrétariat général administratif; l’instauration d’une gestion transparente et efficiente des deniers publics et le renforcement de la reddition de comptes; la valorisation des ressources humaines et le renforcement de leurs capacités; le renforcement du système d’évaluation et de contrôle de l’exécution des tâches du personnel; la culture du patriotisme, l’incitation au respect des valeurs morales et de bonne conduite professionnelle et le renforcement des liens d’amitié et de fraternité.

Pour traduire la reconnaissance du personnel parlementaire au président Vlavonou, le SGA a poursuivi: « …Aujourd’hui, Monsieur le président, c’est avec satisfaction et conviction que nous apprécions à sa plus juste valeur, l’impact positif de toutes les actions entreprises sous votre leadership et qui traduisent incontestablement votre volonté affichée de contribuer à notre mieux-être. C’est pourquoi, tous ensemble, de façon unanime, nous vous témoignons à travers ce message, toute notre admiration et notre reconnaissance et nous vous adressons, à vous-mêmes et aux membres du Bureau que vous avez eu l’honneur de diriger, nos sincères félicitations pour avoir relevé avec brio, le défi d’ériger en si peu de temps, l’administration parlementaire béninoise, au rang des plus performantes de la sous-région. » Au personnel parlementaire civil, il l’a exhorté à consentir davantage d’efforts et de sacrifices pour consolider et pérenniser les différentes réformes si chèrement acquises et, pourquoi pas, contribuer à la mise en place de nouvelles si cela s’avérait nécessaire. « Je sais pouvoir compter sur votre soutien et votre engagement au quotidien pour accompagner techniquement les députés de la 9è législature dans l’exercice de leurs missions constitutionnelles, » a-t-il conclu.

Sentiment de fierté et exhortation à maintenir le cap

En réponse aux bons vœux formulés à son endroit, le président de l’Assemblée nationale Louis Gbêhounou Vlavonou a fait également le bon geste. Pour lui, la 8ème législature a apporté sa contribution au renforcement de la démocratie. De grands pas ont été posés au cours de la 8ème législature au nombre desquels on peut citer la décision n° 2022-123 du 14 octobre 2022, portant statut du personnel parlementaire en République du Bénin; la décision n° 2022-122 du 14 octobre 2022, portant attributions, organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de l’Assemblée nationale et du Secrétariat général administratif; le renforcement des capacités du personnel avec l’aide des partenaires techniques et financiers comme le PNUD à travers le Parcpoge, les réformes relatives à la gestion du patrimoine non financier de l’Assemblée nationale, à la création de la Cellule d’audit interne, à la mise en place des organes de passation et de contrôle des marchés publics que sont la Personne responsable des marchés publics et la Cellule de contrôle des marchés publics; l’aboutissement heureux du projet de Télévision Hémicycle.

Des succès de la 8ème législature qui amènent le président Vlavonou à déclarer: « …Au regard de tout ce qui précède, c’est avec un sentiment de légitime fierté qu’aujourd’hui, à l’heure du bilan, et sans avoir la prétention d’avoir tout réussi, nous pouvons affirmer que les objectifs de départ ont été atteints dans l’ensemble. Ces résultats qui forcent l’admiration de tous, sont l’aboutissement de l’engagement collectif et fraternel de femmes et d’hommes mobilisés autour d’un idéal républicain commun. C’est la raison pour laquelle, tout en vous remerciant pour les félicitations que vous avez bien voulu m’adresser, je voudrais, à mon tour, vous exprimer ma reconnaissance à vous, personnel civil, qui nous avez accompagné de votre constant dévouement et de votre précieuse collaboration. Je n’oublie pas le personnel militaire dont l’esprit de loyauté et le sens du devoir nous ont permis, en tout temps et en tous lieux, de nous consacrer à nos obligations. Je vous exprime mes plus profondes gratitudes et fierté… ». Pour finir, il a prodigué des conseils au personnel pour la 9ème législature : « Très bientôt donc, comme je l’ai dit plus haut, les rideaux tomberont sur la huitième législature. Mais attention, cela ne signifie absolument pas que la dynamique qui nous a permis d’obtenir les nombreux résultats que vous avez énumérés tantôt, devra s’arrêter. Comme l’a si bien mentionné le Secrétaire général administratif, cette dynamique doit se poursuivre sous la neuvième législature, avec la même détermination et le même engagement. A cet égard, votre responsabilité tant individuelle que collective reste et demeure bien grande dans la consolidation de nos acquis… »

Fidèle KENOU