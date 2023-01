Présentation de vœux au Mestfp: Kouaro Yves Chabi exhorte son personnel à servir le Bénin avec enthousiasme

Vues : 2

Le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi, a présenté ses vœux de nouvel an à tout le personnel de son département ministériel. La cérémonie s’est déroulée, le mercredi 25 janvier 2023, dans l’enceinte dudit ministère.

Le ministre Kouaro Yves Chabi pendant son allocution

Les témoignages du personnel: A l’entame de la cérémonie, le représentant du personnel, Richard Ahouansou a salué le dynamisme de l’autorité ministérielle. «Monsieur le Ministre, nous sommes particulièrement fiers de la promotion du dialogue social sous votre gouvernance», a-t-il témoigné faisant ainsi allusion aux 192 enseignants du secondaire sous sanction et réintégrés en Conseil des Ministres du 18 janvier 2023. Il a ensuite salué les qualités managériales du ministre Kouaro Yves Chabi. «Nous réaffirmons notre engagement à vous accompagner chaque fois que vous nous associez, comme vous savez si bien le faire, aux projets phares et réformes que vous engagez dans le sous-secteur des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle», a ajouté le représentant du personnel et Vice-Président de la Commission Administrative Paritaire. Il a également félicité le ministre pour les efforts qu’il a consentis dans le cadre de la modernisation de la gouvernance du portefeuille ministériel à tous les niveaux et surtout dans la gestion des carrières. «Nous constatons que vous avez pris un bon départ, vous êtes sur un bon chemin et nous vous souhaitons la concertation nécessaire avec les acteurs du sous-secteur afin que les réformes des structures voulues par le Gouvernement connaissent un succès éclatant dans le secteur de l’éducation», a complimenté le représentant du personnel, Richard Ahouansou, sans oublier d’insister sur quelques points de revendications insatisfaites.

Ce que dit le ministre : En réponse aux témoignages faits par le représentant du personnel, Richard Ahouansou et aux réalisations énumérées par le Secrétaire Général du Ministère, Cyrille Aïnamon, le Ministre a laissé entendre que «ces exploits n’ont été possibles qu’avec l’effort individuel de chaque responsable et de chaque agent.

Vue partielle du personnel

Votre sens de sacrifice, de patriotisme et d’abnégation mérite admiration». Il a affirmé qu’il compte sur la détermination, l’engagement au travail de tout le personnel afin que les obstacles connus dans les années précédentes ne soient que de lointains souvenirs. «Ne perdez jamais de vue que l’effort de chacun est vu et apprécié. Nous avons une obligation de résultats et chacun doit travailler sans désemparer. Il nous faudra retrousser les manches afin d’asseoir une organisation efficace et efficiente en 2023», a souligné le Ministre. S’agissant des actions à poursuivre ou à mettre en œuvre en 2023, le Ministre Kouaro Yves Chabi a fait constater que le défi à relever est important et compte sur la partition de tous les agents. «Regardons tous demain et continuons à servir ce merveilleux pays avec enthousiasme et ferveur», a exhorté le Ministre. Il a, pour finir, souhaité une année de robuste santé, de courage, de paix profonde, de prospérité, de bénédiction, d’épanouissement et de bonheur à tout le personnel.

Assise Agossa