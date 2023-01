Médias : Les APE et ACE de l’ORTB, victimes d’incurie administratives appellent au secours !

Vues : 3

A l’Ortb, les salaires de treize agents ont été drastiquement réduits depuis 2021. Et pour cause, ils sont victimes de décisions administratives que l’autorité ministérielle refuse de corriger jusqu’aujourd’hui.

De quoi s’agit-il: Selon nos sources, les salaires de treize agents permanents de l’État (Ape) en fonction au sein de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB) ont été fractionnés courant 2021. Certains salaires ont été divisés par deux, d’autres par trois voire quatre. Etant agents permanents de l’Etat recrutés par le ministère de la fonction publique, ils ont été affectés à l’ORTB. Ils recevaient certaines primes, en plus de leur salaire mensuel. Cette situation n’a pas changé jusqu’à l’avènement de la Convention Collective adoptée en 2015 par l’Office. Ladite Convention Collective a été adoptée dans le but d’améliorer les conditions salariales des agents. C’est ainsi que, dans un souci d’équité, les responsables de l’Office ont retenu de traiter aussi bien les agents conventionnés (ceux qui ont été directement recrutés par l’ORTB) que les APE, sans discrimination. Mais avant, il a été exigé des APE l’abandon pur et simple des primes perçues au Ministère. C’est ainsi que les APE en service à l’ORTB ont cessé de percevoir au Ministère lesdites Primes (prime de rendement, de sédentarisation et autres) depuis la mise en vigueur de la Convention Collective. En contrepartie, l’ORTB accorde aux concernés une compensation financière. De la sorte, ces agents ne peuvent plus aller chercher une fiche de paie au Trésor public. La compensation financière accordée par l’ORTB est calculée sur la base du salaire payé à l’agent conventionné de la même catégorie moins le salaire net perçu par l’APE au Trésor.

Que deviennent ces primes: Il ne s’agit pas d’un deuxième salaire tel que l’a estimé le ministère de tutelle à la suite à une descente de l’inspection des Finances à l’ORTB. Cette inspection a considéré que ce paiement était un deuxième salaire et qu’il fallait donc le supprimer. La source véritable du problème vient du fait que cette compensation financière fait l’objet d’une deuxième fiche de paie attribuée par l’ORTB. Et depuis août 2021 où la situation s’est produite, les démarches administratives menées par les concernés auprès de la Direction Générale de l’ORTB et du Ministère de tutelle n’ont rien donné. Résultats, voilà bientôt deux ans que treize agents de l’ORTB, en poste à Parakou, Porto-Novo et Cotonou sont réduits à la moitié, au tiers voire au quart des salaires qu’ils ont perçus normalement depuis plus de quinze ans pour certains.

Nécessité de réparer : Il urge de trouver le mécanisme pour rétablir le salaire de ces agents dont certains se sont retrouvés à moins de 80.000 F alors qu’ils étaient à plus de 200.000 F par mois. Il n’est en effet rien reproché à ces agents, aucune faute, aucun manquement provenant de leur fait. La complication est née de considérations administratives qui devraient être réglées sans toucher au salaire qui est vital pour l’agent.

Wandji. A