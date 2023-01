Eau potable dans la commune de Glazoué: Dr Louis Marc Sognon soulage les peines des usagers du CEG1 Thio

Vues : 3









Répondant ainsi à l’appel des autorités du Collège d’Enseignement Général 1 de Thio, le Dr Louis Marc Sognon a accompli avec diligence la réparation d’un forage équipé de la pompe à motricité humaine au sein de l’établissement. N’étant pas à sa première action sociale dans la localité, le Directeur du CEG1 de Thio, Aniwanou Louis Victor l’a sollicité en tant que Hydrogéologue et surtout son accompagnement financier et son appui technique pour pallier aux différentes difficultés des apprenants, enseignants et autres usagers à l’accès à l’eau potable. En effet, en raison d’une panne, le forage équipé de la pompe à motricité humaine au sein du collège, ne fonctionne plus. Très touché par ce problème urgent en cette période de saison sèche, Dr Louis Marc Sognon a délégué son équipe de techniciens pour faire le diagnostic du dysfonctionnement du forage. Ce diagnostic a permis aux techniciens d’identifier certaines pièces complètement usées et de les changer avec de nouvelles autres pièces grâce à ses propres moyens financiers. Aussitôt réparé le mardi 24 janvier 2023, le forage a été mis à la disposition de cette communauté scolaire qui était agréablement surprise de la promptitude de cette action. Après la mise en service de l’ouvrage, Dr Louis Marc Sognon a effectué le jeudi 26 janvier 2023, une descente sur les lieux pour constater la réhabilitation effective du forage. Sa présence dans cet établissement a été l’occasion pour le Chef de l’établissement, le représentant des enseignants et le représentant des élèves, d’exprimer de vive voix au nom de tous les usagers leur gratitude envers le bienfaiteur qui sans hésiter à répondu favorablement à leur appel.

Alban Tchalla