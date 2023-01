Démocratie, État de droit et respect des principes constitutionnels: Le Bénin adhère au mouvement international ‘’Tournons La Page’’

Vues : 10

Organisation de la société civile transcontinentale, le mouvement ‘’Tournons La Page’’ (TLP) a tenu son Assemblée générale à Cotonou du 23 au 26 janvier 2023 en vue du renouvellement de son bureau exécutif. Cet évènement qui marque l’entrée officielle du Bénin au mouvement, a réuni une centaine d’acteurs venus d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et du Moyen Orient dont les représentants des coalitions nationales de TLP, les représentants de coalitions aspirant à l’adhésion, des organisations partenaires ainsi que des représentants de partenaires techniques et financiers.

Photo de famille des participants

De quoi s’agit-il : Lancé le 15 octobre 2014 en France, le mouvement ‘’Tournons La Page’’ (TLP) rassemble l’ensemble des acteurs de la société civile luttant pour le respect des principes démocratiques en Afrique et en Europe. Il s’est assigné entre autres comme mission, la lutte contre la dictature, la défense des droits des citoyens et la promotion des valeurs démocratiques. Quant aux défis qu’entendent relever ses membres, ils sont liés à l’alternance démocratique, l’État de droit, le respect des principes constitutionnels et les droits humains. Aujourd’hui, le mouvement rassemble 250 organisations de lutte et est présent dans 14 pays africains dont le Gabon, le Cameroun, la Guinée Conakry, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Tchad, la RDC, le Burundi, le Togo et biens d’autres. Le Bénin et d’autres pays comme le Malawi, le Mali et l’Ouganda ont officiellement rejoint le mouvement avec leurs coalitions à l’issue des travaux à Cotonou.

Entre les lignes : Au terme de leur Assemblée générale, les membres du mouvement ont fait une déclaration pour appeler les dirigeants africains de cesser les violences d’Etat contre les citoyens. Les réflexes dictatoriaux et répressifs, les pratiques d’exclusion et de mauvaise gouvernance, les fraudes électorales, l’oppression contre les membres de TLP ainsi que des acteurs pro-démocratie, les coups d’État militaires et constitutionnels, le terrorisme et les conflits armés sont des maux dénoncés par les membres de ce mouvement. Pour eux, ces maux minent les pays et constituent des handicaps sérieux à l’éclosion d’une véritable démocratie. Le mouvement dénonce les répressions de certains gouvernements sur leurs membres voulant ainsi leur décourager et leur empêcher de continuer la mission citoyenne en faveur de la démocratie, l’État de droit, le respect des principes constitutionnels ainsi que l’égalité des citoyens devant la loi. « Dans de nombreux pays, les citoyens ne sont pas égaux devant la loi. Des pratiques de discrimination basées sur l’appartenance politique sont devenues monnaie courante et créent des frustrations de toutes sortes. L’instrumentalisation de la justice est telle que cette dernière est devenue un outil de répression, assujettie à la volonté du pouvoir exécutif au lieu d’être un pouvoir qui protège les citoyens », a fait savoir Diallo Ousmane, membre du mouvement. Après avoir présenté les missions du TLP, son président exécutif Marc Ona a précisé que le TLP est indépendant. « Nous mettons l’accent sur la sensibilisation de toutes les parties en conflit. Nous menons des plaidoyers pour faire intervenir le droit », a-t-il dit. De tout ce qui précède, le TLP a renouvelé ses engagements en faveur de la démocratie, le respect des principes constitutionnels sur la limitation des mandats présidentiels, l’État de droit, l’égalité de tous devant la loi et l’ouverture de l’espace civique et appelle les dirigeants africains de cesser les violences d’état contre les citoyens et d’ouvrir l’espace civique en vue de garantir la stabilité sociale et l’épanouissement des populations.

Par ailleurs : Outre les plaidoyers et les sensibilisations, le mouvement fait aussi des réquisitoires et des études. Il faut dire que le Bénin a été félicité pour le bon exemple d’un Etat démocratique dans la sous-région et ses dirigeants sont exhortés à poursuivre dans cette même dynamique.

Alban Tchalla