Audiences sur les contentieux électoraux pour les législatives 2023: La Cour rejette les recours du parti Les Démocrates et du parti BR

Razaki Amouda Issifou, président de la Cour

La Cour constitutionnelle a tenu hier une audience durant plusieurs heures pour examiner et trancher sur les recours des candidats du parti Les Démocrates et du Bloc Républicain, à la suite des résultats définitifs des législatives du dimanche 08 janvier 2023. Avant son délibéré, le rapporteur général de la haute juridiction, au cours de l’audience de ce jeudi, a fait des observations après avoir écouté les différentes parties. Il ressort de ses premières observations que toutes les requêtes sont recevables mais les requérants n’ont pas produit des preuves suffisantes sur la base des documents légaux devant la Cour. A titre d’exemple, sur le recours des candidats du parti Les Démocrates, Sosthène Aikpando et Victorien Codjo Ahomey demandant à la Cour d’invalider les sièges de Jean Méjor Zannou et Tohouégnon Nestor Noutaï candidats UP-R déclarés élus dans la 6ème circonscription électorale, la Cour déclare leur requête recevable. Mais le rapport propose le rejet desdits recours pour n’avoir pas produit des preuves sur la base des documents légaux. De même pour ce qui est du recours d’Érasme Glessougbé candidat LD pour invalidation de l’élection d’Armand Gansè candidat BR déclaré élu dans la 23ème circonscription électorale, la Cour déclare la requête recevable. Ici encore, le rapport propose le rejet du recours pour n’avoir pas produit des preuves sur la base des documents légaux. L’affaire est mise en délibéré. S’agissant de la demande de l’invalidation de l’élection de Nicaise Fagnon déclaré élu UP-R dans la 9ème circonscription électorale par Rufin Zomahoun, candidat LD, la Cour déclare également la requête recevable mais, le rapport propose le rejet du recours pour n’avoir pas produit des preuves sur la base des documents légaux. L’affaire est aussi mise en délibéré. Mêmes observations du rapporteur général de la haute juridiction face aux recours d’Emmanuel Golou candidat BR pour invalidation de l’élection de Richard Allossohoun et de Gisèle Sèwadé déclarés élus UPR dans la 11ème circonscription électorale.

Alban Tchalla