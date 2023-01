Audience à la mairie de Cotonou : Roberto Ewassadja sollicite le soutien et le parrainage de l’autorité municipale

Vues : 5

Roberto, Directeur de l’Ecole Africaine de Danses Cérémonielles et Royale (EADCR) Tohwendo mabu

Dans le cadre de la célébration de ses 10 ans d’existence, l’Ecole Africaine de Danses Cérémonielles et Royale (EADCR) Tohwendo mabu dirigée par Roberto Ewassadja, remue ciel et terre pour avoir le soutien et le parrainage des autorités et acteurs de la culture béninoise. Le mercredi 25 janvier dernier, une délégation du comité d’organisation des manifestations a été reçue en audience par le 2ème Adjoint au Maire de Cotonou Gatien Adjagboni. L’Objectif de cette audience, est de solliciter le soutien et le parrainage de l’autorité municipale.

Reçue dans une ambiance fraternelle, la délégation conduite par le Directeur de l’Ecole Africaine de Danses Cérémonielles et Royale EADCR Tohwendo mabu, Roberto Ewassadja est allée présenter au deuxième adjoint au maire les grands axes et projets de cette manifestation culturelle. Le 2ème Adjoint Maire de Cotonou Gatien Adjagboni a reçu à bras ouvert les membres de du comité d’organisation des 10 ans de EADCR composée du Superviseur général: Roberto Ewassadja, du Vice-Présidente, Ingride Houngbèmè et du Conseiller, Docteur Gérard Agognon ainsi l’annonce dont il est porteur.

Photo de famille au terme de l’audience

Appréciant cette initiative, l’autorité a promis son soutien à cette manifestation culturelle qui selon lui, mérite une attention particulière et d’être soutenue. Le deuxième adjoint au maire a promis son implication poPhoto de famille au terme de l’audienceur la réussite des activités entrant dans le cadre des manifestations. Il a par ailleurs promis faire un compte rendu au Maire de Cotonou et lui faire part des attentes du comité d’organisation pour la réussite des activités prévues.