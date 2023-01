Anniversaire de naissance: El hadj Séfou Fagbohoun célèbre une bougie de plus

Vues : 10

Le président de l’ancien parti Mouvement africain pour la démocratie et le progrès (Madep) El hadj Séfou Fagbohoun, acteur politique dans le sud-est du Plateau souffle une bougie de plus. Il célébre son anniversaire en dépit du poids de l’âge. Cet influent et richissime homme d’affaires, qui s’est réfugié dans son village préféré, Adja-Ouèrè, célèbre cet heureux événement dans l’humilité dans son cercle familial. Du haut de ses nombreuses années d’expérience, l’homme d’affaire qui prend le temps de la réflexion et sait à quel moment donner son point de vue à l’opinion publique, n’est plus remarqué dans la sphère politique, mais est toujours dense. El-hadj Fagbohoun, sans tambours ni trompettes a fait parler de lui lors des dernières élections législatives dans sa région Adja-Ouèrè et particulièrement dans la circonscription électorale où ses protégés ont dicté leur loi. Cette personnalité politique redoutable a fortement marqué la vie politique du Bénin, spécialement du département du plateau.