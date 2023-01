Création de la Société béninoise des Aménagements agricoles: Environ 1.016 milliards d’investissements prévus

Vues : 22





Réunis en Conseil des ministres de ce mercredi 25 janvier 2023, les membres du gouvernement ont décidé de la création de la Société béninoise des Aménagements agricoles S.A. L’objectif visé est l’amélioration de la production, de la productivité, de la résilience ainsi que l’attractivité de ce secteur.





Il a été décidé de poser de nouveaux fondements d’un développement efficace et durable dans la gestion des plantations et grandes cultures à travers la création de la Société béninoise des Aménagements agricoles. Ceci dans le but de consolider les performances de l’agriculture depuis 2016, pour en faire un important levier de la transformation structurelle de l’économie. Pour cela, il est prévu dans le Programme d’Action du Gouvernement 2021-2026, environ 1.016 milliards d’investissements pour ces aménagements agricoles. La Société béninoise des Aménagements agricoles S.A. aura une vocation à la fois agricole, industrielle et commerciale avec l’Etat comme actionnaire majoritaire à hauteur de 70%, aux côtés d’un partenaire technique privé de grande réputation, détenant 30% du capital. En termes d’activités, la Société va conduire pour le compte de l’Etat ou de ses collectivités, des bailleurs de fonds, des personnes morales de droit public ou privé, la maîtrise d’ouvrage déléguée, la direction d’opérations ou l’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le domaine des aménagements d’infrastructures agricoles et hydroagricoles. Elle assurera en outre la valorisation des terres cultivables, la promotion des cultures de grande envergure et la sécurisation d’investissements agro-industriels.

