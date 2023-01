Décès de la mère de Sabi Sira Korogoné, Président d’honneur du Parti Mpl : Expérience Tébé conduit une délégation au domicile de la défunte

Le président d’honneur du Mouvement Populaire de Libération (MPL), Sabi Sira Korogoné est en deuil. L’acteur politique a perdu sa mère des suites d’une courte maladie. A l’annonce de la disparition de la mère de son président d’honneur du parti, le président du MPL, Expérience Tébé a conduit une délégation au domicile de la défunte. Occasion pour lui et sa suite de présenter leurs condoléances à leur leader Sabi Sira Korogoné, sa famille et ses proches. Il faut dire que ce décès est survenu en pleine crise interne du parti MPL au lendemain des élections législatives de janvier 2023. Les deux principaux leaders de ce parti de l’opposition et très proches, sont unis par cette perte.

