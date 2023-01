Célébration des 10ans de l’Ecole Africaine de Danses Cérémonielles et Royale: Le Roi de Danxomè reçoit en audience le comité d’organisation

Vues : 13

Photo de famille des membres du comité avec le Roi

Dans le cadre de la célébration des 10ans d’anniversaire de l’Ecole Africaine de Danses Cérémonielles et Royale (EADCR) Tohwendo mabu, les membres du comité d’organisation de cette festivité ont été, conformément à la tradition en milieu fon, reçus par sa Majesté Dada Dèwènondé axôsu wôdôdô, roi de Danxomè. La visite a eu lieu au palais royal de Djimè, le dimanche 22 janvier 2023. Ils sont allés soumettre au souverain l’initiative de parrainer cet important évènement qui valorise la culture et le patrimoine immatériel. L’occasion de cette audience a été propice pour solliciter la bénédiction du roi de Danxomè. C’est le Superviseur général de l’Ecole Africaine de Danses Cérémonielles et Royale (Eadcr) Tohwendo mabu, Roberto Ewassadja, qui a conduit le comité d’organisation des manifestations chez le roi. Sous un tonnerre de bénédictions et d’enthousiasme, sa Majesté le roi d’Abomey a reçu à bras ouvert l’annonce faite par Francis Aïdego et les membres du comité d’organisation des 10 ans de l’Eadcr. A cette occasion, l’autorité royale a garanti son soutien à cette manifestation culturelle qui a pour vocation de révéler la culture du Danxomè. Dada Dèwènondé axôsu wôdôdô a également promis de tout faire pour que ces 10ans soient une très belle fête qui rehaussera l’identité de la culture fon. Il faut dire que la délégation a saisi l’occasion de cette heureuse rencontre pour présenter ses meilleurs vœux de succès et de longévité au souverain. Le comité d’organisation a, par ailleurs, exposé au roi de Danxomè et sa cour, les différentes activités entrant dans le cadre des festivités de l’école africaine de danse. Il n’a pas manqué d’insister sur la 6e édition du festival international de chants et danses traditionnelles MON HYMNE NATIONAL DANS MA LANGUE qui aura lieu en Avril 2023. A souligner que la célébration des 10ans aura lieu en septembre 2023.

Voici les membres dudit comité

Superviseur général: Roberto EWASSADJA

Président du comité : Francis AÏDEGO

Vice-Présidente: Ingride HOUNGBÈMÈ

Conseiller : Dr Gérard AGOGNON

Membres :

Damien ANIWALE

Jean HOUDÉ

Urbain GNAHOUI

Dah AKPLOGAN ministre du roi