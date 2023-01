Après les législatives du 8 janvier 2023: Talon fait le bilan avec les partis de la majorité présidentielle

Vues : 15

Patrice Talon, président de la République

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a rencontré le samedi 21 janvier 2023 dans son domicile privé, les directoires des deux grands blocs politiques de la mouvance à savoir l’UP le Renouveau et le Bloc Républicain. Cette rencontre est intervenue après la proclamation des résultats du scrutin législatif du 08 janvier 2023 dont ces deux partis sont arrivés en tête. Au terme de ce scrutin, les deux partis politiques soutenant les actions du Chef de l’Etat, sont sortis avec 81 députés. C’est-à-dire, sur les 109 sièges prévus pour la 9e législature, l’UP le Renouveau en a obtenu 53 et le Bloc Républicain 28. Cette majorité confortable que confère ces deux partis au gouvernement, réjouit le président Patrice Talon. A l’occasion de sa rencontre avec les responsables de ces deux partis, le Chef de l’Etat a d’une part, salué les différents résultats qui positionnent la mouvance en majorité au parlement. D’autre part, il a été fait le bilan de ces élections. Une analyse approfondie des résultats de ce scrutin a permis de retenir que le peuple soutient la gouvernance actuelle du président Patrice Talon. Puisqu’à plus de 74% des suffrages des électeurs, ont été exprimés en leur faveur. Ceci en dépit de la participation de plusieurs partis de l’opposition. Outre ces impressionnants résultats qui constituent l’approbation de la gouvernance actuelle, le président Patrice Talon engage ses soutiens à plus d’efficacité. Occasion pour eux de faire un diagnostic qui permet de remarquer un taux important d’abstention aux urnes. Cela leur permet de mesurer la capacité de mobilisation de la mouvance. Le Chef de l’Etat en a tiré des leçons et leur a demandé de tirer les insuffisances afin de corriger le tir pour les fois à venir.

Alban Tchalla