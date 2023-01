1er colloque national sur le royaume de Wémè-Tosso: Sa majesté Zoundjèwandji enclenche le processus d’écriture de l’histoire des Tossonou Ayatô-Ganménou

Vues : 3

Le Roi des Tossos, Sa majesté Dada Tossoholou Zoundjèwandji Ganmansizo a procédé, le samedi 21 janvier 2023, à Abomey-Calavi, à l’installation des deux comités d’experts devant organiser le 1er colloque national sur l’histoire du royaume de Wémè-Tosso. Prévu dans les tous prochains jours, ce colloque vise à restaurer l’histoire de cette dynastie et l’amener à contribuer efficacement à l’effort de développement.

Sa majesté Dada Tossoholou Zoundjèwandji et le 1er ministre de la Cour, l’he Epiphane Quenum

Alban Tchalla

Qu’est-ce qui est important : Ils sont 11 membres du comité scientifique et 8 membres du comité d’organisation qui ont été renvoyés dans leurs différentes prérogatives en vue de l’organisation réussie du colloque sur l’histoire du royaume de Wémè-Tosso. La cérémonie d’installation de ces deux comités, a réuni des cadres de la communauté Tosso-Wémè, les membres des collectivités familiales Tosso Ayatô-Ganménou et la cour royale de sa Majesté Tossoholou Zoundjèwandji Ganmansizo Toli Yélian, Roi de Tosso. Etaient également présents, le 1er ministre de la Cour, l’he Epiphane Quenum et Horace Mètokan Bossou, ministre près de la Cour et Chef canton de cette dynastie dans les Collines.

Ce qu’il faut comprendre : Le comité scientifique est composé de chercheurs et des Enseignants des Universités. Il est chargé de la préparation intellectuelle dudit colloque et va s’employer à éclairer trois grandes thématiques à savoir : Historicité, Peuples, Peuplement et Migrations dans la vallée de Wémè ; Culture, Oralités et Identités et enfin Réalités historiques et Peuples du Bénin. Le deuxième comité est chargé de la préparation matérielle du colloque. Ses membres ont pour mission de veiller à toutes les dispositions pratiques en vue de l’organisation de ce colloque.

Que disent les acteurs : Après salutation d’usage, le premier ministre de la Cour royale de Tosso, l’he Epiphane Quenum a invité l’assistance à faire d’un véritable bréviaire la pensée de Alain Foccart, qui montre que « Nul n’a le droit d’effacer une page de l’histoire d’un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme». Loin d’être une simple réécriture de l’histoire, les organisateurs entendent s’éloigner de la falsification, de la dénaturation et de l’égoïsme pour laisser jaillir la lumière de la vérité, celle qui trace les sillons pour l’écritoire de l’histoire réelle, authentique et crédible des peuples du Bénin d’une part et l’enrichissement des cultures d’autre part. Séance tenante, l’he Epiphane Quenum a exhorté les Ayatô-Ganménou à se rapproprier de leur histoire. « N’ayons pas peur de l’histoire car c’est elle qui retrace les valeurs, les normes, les codifications, les us et coutumes, gloires et les déchéances qui relèvent les mœurs et enfin désigne les héros », a-t-il souhaité. Avant de renvoyer les comités aux travaux, Sa Majesté Tossoholou Zoundjè Wandji Ganmansizo Toli Yélian, Roi de Tosso a sous les hospices du trône des Tosso et des différents rois qui ont régné, a béni l’assistance et a imploré les mânes des ancêtres pour l’aboutissement heureux des travaux dudit colloque. Le Roi est persuadé que leur travail servira au peuple Tossounou et à la nation béninoise. « Nous les Tossonou, nous sommes éparpillés pour des causes aussi bien externes qu’internes. Ce sont les chercheurs qui peuvent nous aider à sortir des chemins battus face à la manipulation indécente de l’histoire du Bénin et particulièrement de la vallée de l’Ouémé », a-t-il dit. Il a réitéré son soutien pour aider les comités à accomplir leur mission.

Par ailleurs : Le comité scientifique est composé de : Professeur Boko Michel (Géographe), Professeur Tingbé Azalou Albert (Socio-anthropologue), Dr Kissé Zoumon Gervais, (Philosophe), Dr. Akogni Paul (Historien), Dègbèlo Amélie (Historienne), Dr Muchozounon Romuald (Historien), Dr Avolonto Justin (Historien), Dr Faton De-Laure Laurent (Sociolinguiste), Professeur Aza Koffi (Expert du FA), Dr. Hountondji Arsène (Sociologue) et Dr Godonou Alain (Historien, ANPT). Quant au comité d’organisation, il est composé de : Quehum Epiphane, Boko Hichel, Tingbe Azalou Albert, Bossou Horace, Hossou Assouka Dékpehoundjé, Tohou Anatole, Houessou Anicet Marcel, Aholou Franck.

Alban Tchalla