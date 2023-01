Création d’un comité de contrôle des missions de sécurisation du territoire national :Talon prend un acte important contre l’insécurité

Vues : 9

Patrice Talon signe document

Le président Patrice Talon vient de créer par décret un comité de contrôle des missions de sécurisation du territoire national. Composé de 11 membres dont de hauts gradés de l’armée béninoise ainsi que de la police républicaine à la retraite, ce comité aura surtout en charge la sécurisation des corridors et des axes secondaires dans tout le pays. Dans un contexte de menaces incessantes des terroristes, surtout dans la partie septentrionale, l’acte du Chef de l’Etat est fort apprécié par des observateurs pour une meilleure coordination des actions sécuritaires dans le pays. Ce comité est présidé par le Général de brigade ER Mathias Adjou Momouni. Le commissaire divisionnaire de police Roger Tawès en est le vice-président et le colonel ER Kpakpassou Barthélémy Dègan, le rapporteur. Entre autres membres, figurent également le contrôleur général de police ER Adolphe Gilbert Hessou, le contrôleur général de police à la retraite Urbain Laloun, les colonels à la retraite ER Abdoulaye Moro, Ousmane Kandissounon, Aubin Noutchogbé, Aurélien Guédou Patri Soho et Hervé Bêhanzin Paoleti. Ce comité est appelé aussi à veiller sur les structures de sécurisation et d’entretien des infrastructures publiques marchandes, sportives et touristiques. Il a également la charge du suivi de la bonne gestion des ressources additionnelles attribuées à la sécurité publique et de toutes les missions républicaines attribuées par le Chef de l’Etat. Il aura aussi à assurer le bon fonctionnement des unités des forces de la police républicaine et paramilitaires, y compris la police environnementale et municipale.

Le décret souligne par ailleurs que les moyens financiers et matériels nécessaires à l’accomplissement des missions du comité sont fixés par arrêté du Président de la République.

Christian Tchanou