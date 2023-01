Contentieux électoral : Eric Houndété convoqué à la Cour demain samedi

Le parti d’opposition, Les Démocrates, a saisi la Cour constitutionnelle au sujet des résultats des législatives du 8 janvier dernier. Les conseillers à la Cour ont donc convoqué en audience spéciale le Parti de Eric Houndété ce samedi 21 janvier 2023 à 13H00 dans le cadre du contentieux électoral ainsi enclenché. Le président Razaki Amouda Issifou et ses pairs vont se pencher sur les trois recours formés par le parti sur différents sujets. Hormis ces recours du Président Eric Houndété, la haute juridiction en a reçu un autre. Il provient vient de Moussa Rafiou, candidat aux élections législatives du 08 janvier dernier sur la liste des Démocrates et qui demande l’invalidation de l’élection du candidat Comlan Bénoît Dègla. A noter que pour faire face aux diligences liées au contentieux post électoral, il est institué des horaires de permanence à la Cour constitutionnelle. Des agents de l’institution seront à leurs postes de travail jusqu’à ce dimanche à 23h59.

