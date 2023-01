Réussite de la 5ème édition du Festival de Oumako : La culture WACI révélée à travers le rythme Agbadja original et authentique de Oumako

Vues : 8

Vue partielle des participants à ce festival

Clap de fin pour la cinquième édition du Festival authentique d’Agbadja de Oumako qui s’est déroulée du 13 au 15 janvier 2023. Cette grande messe de révélation de la culture WACI qui a connu la participation massive des autorités politiques béninoises, des responsables confessionnels, des dignitaires des cultes de Oumako, des membres de l’association culturelle et linguistique Agbesiyanlé à travers leur présidents Expédit Houessou et Jacque Tokognon, de toute la diaspora Waci dans le monde a tenu la promesse des fleurs et le pari de révéler au Monde la culture , le rythme Agbadja original et authentique de Oumako, berceau de la culture musicale Agbadja et faire converger le Monde vers le Bénin révélé à travers ce rythme inédit hérité a été tenu, selon le Professeur Adolphe Kpatchavi, Président du Bureau fédéral du Festival Agbadja authentique de Oumako.

En effet, à l’occasion des nombreuses activités de cette célébration identitaire festive, les populations ont eu le bonheur de vivre en direct la révélation de la culture waci, ce qui réjouit le professeur Adolphe Kpatchavi qui s’explose de joie et de reconnaissances vis à vis des acteurs de cette réussite.

Voici l’intégralité des mots de gratitude du Président du Bureau fédéral du Festival Agbadja authentique de Oumako qui a déjà les yeux rivés sur la prochaine édition, la sixième, en janvier 2024.

Un Mot……

Ma conviction et mon combat : assumer et révéler au Monde la culture WACI, le rythme Agbadja original et authentique de Oumako, berceau de la culture musicale Agbadja et faire converger le Monde vers le Bénin révélé à travers ce rythme inédit hérité de nos parents et de la grande communauté Gbé du Bénin, du Togo et du Ghana. C’est le défi que se sont lancés les Filles et Fils de Oumako à travers cette cinquième édition du Festival authentique d’Agbadja authentique de Oumako du 13 au 15 janvier 2023. Défi relevé avec bonheur et fierté sous le parrainage de Honoré Hounkpatin, avec le comité d’organisation présidé en main de maître par Béranger Sounou. Toutes mes félicitations.Les mots nous manquent pour exprimer notre gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la parfaite réussite de cette édition.Merci aux autorités politiques béninoises, aux responsables confessionnels, aux dignitaires des cultes de Oumako, à l’association culturelle et linguistique Agbesiyanlé à travers leur présidents Expédit Houessou et Jacque Tokognon, à toute la diaspora Waci dans le monde pour le soutien de toute nature de l’évènement. Rendez – vous en janvier 2024 pour la sixième édition.

Professeur Adolphe Kpatchavi

Président du Bureau fédéral du Festival Agbadja authentique de Oumako.