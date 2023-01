A la suite de la proclamation des résultats: Voici les leçons que tire le BR des législatives  2023

Vues : 5

Le Secrétaire général national du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané a animé un point de presse à la suite de la proclamation par la Cour des résultats des législatives. Ceci afin de situer l’opinion sur la position et la vision du parti au lendemain de ce scrutin. A en croire le Bio Tchané, les résultats de ce scrutin valident les reformes du système partisan.

Abdoulaye Bio Tchané, SGN du BR

Les élections législatives du 08 janvier 2023 ont connu leur épilogue avec l’annonce des tendances par la CENA et la proclamation des résultats provisoires par la cour Constitutionnelle le jeudi 12 janvier 2023. Avec cette annonce officielle, le Secrétaire général national, Abdoulaye Bio Tchané a dévoilé les sept grands enseignements de son parti en entendant l’analyse profonde des résultats obtenus. Par rapport au taux de participation, Bio Tchané pense qu’il mérite d’être analysé aussi bien sur le contenu du numérateur que sur celui de son dénominateur. Néanmoins, il soutient que les résultats de ce scrutin valident les reformes du système partisan. Puisque, a-t-il dit, l’objectif de la réforme du système partisan est de réduire au maximum le nombre de partis qui animent la vie politique Nationale. « On peut aujourd’hui conclure, avec les résultats de ces élections législatives, que l’objectif de cette réforme est quasiment atteint avec trois partis politiques qui seront représentés à la neuvième législature. Aussi, l’entrée des 28 femmes soit 26% des députés à l’assemblée est un signal fort de la réussite de cette réforme », fait-il savoir. D’un autre côté, ces résultats, selon le BR, conservent au président de la République la majorité pour poursuivre ses réformes. Les deux partis de la mouvance présidentielle totalisent 81 députés sur les 109 prévus soit 74,31% des membres de l’Assemblée nationale. Ce qui constitue une majorité confortable pour accompagner les actions du Chef de l’Etat et de son gouvernement. Aussi, les résultats de ce scrutin confirment l’ancrage national du Bloc Républicain. Le Bloc Républicain vient avec 29, 23% des suffrages exprimés et enlève 28 sièges. Sur les 24 circonscriptions électorales, le BR a obtenu des sièges dans 21 et même dans les trois autres circonscriptions où nous n’avons pas eu de sièges, le BR a obtenu des scores honorables variant de 16% à 25 % des votes. Le SGN du BR saisit l’occasion pour rappeler que son parti est de la mouvance présidentielle. « Nous saluons tous la participation plurielle des partis politiques à cette élection. Nous devons restés concentrés sur le fait que la demande de développement de notre pays reste permanente et que les défis principaux à relever restent : la génération d’une croissance économique inclusive, la création des emplois notamment pour les plus jeunes et l’autonomisation des femmes. Comme on l’a vu au cours de ces dernières années, ceci n’est possible que si nous poursuivons avec un agenda d’investissements massifs et de réformes qui permet de donner à nos concitoyens les dividendes de cette démocratie », a déclaré Abdoulaye Bio Tchané.

Alban Tchalla