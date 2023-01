Exposition Art du Bénin: Le Volet contemporain fait vibrer à Rabat

Vues : 5

Le ministre Abimbola échangeant les civilités avec une autorité marocaine

Le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain sis à Rabat, accueille l’exposition d’une centaine d’œuvres de 34 artistes contemporains les plus confirmés du Bénin. Il s’agit du Volet contemporain de l’Exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation » dont l’ouverture a eu lieu ce mardi 17 janvier au Maroc. Ainsi, après le succès de Cotonou, cette exposition s’exporte au Maroc pour offrir aux visiteurs qui viendront des quatre coins du monde, d’agréables moments autour de ces œuvres, chacune racontant une histoire spécifique. C’est le Ministre béninois en charge de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola accompagné du Directeur général de La Galerie Nationale, José Pliya, et son collègue du gouvernement marocain en charge de la jeunesse et de la culture, Mohamed Mehdi Bensaid, ainsi que le Président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc , Mehdi Qotbi, qui ont procédé au vernissage de l’exposition. Ceci, en présence des commissaires à l’exposition et d’autres personnalités du monde culturel et artistique. Au cours de la cérémonie de vernissage, le Ministre Jean-Michel Abimbola a réaffirmé la volonté du Gouvernement béninois à faire de cette expérience un pas important de cette démarche commune en faveur de la circulation d’œuvres et de la structuration d’un marché d’art à l’échelle du continent.

Témoignage de la volonté commune de révéler le Bénin, son art et son patrimoine à l’international, cette exposition organisée par la Galerie nationale du Bénin et la Fondation nationale des Musées du Maroc, vient aux dires du Ministre Abimbola, consolider l’axe de coopération muséale et patrimoniale entre Cotonou et Rabat. Après avoir vanté les mérites de la trentaine d’artistes sculpteurs, peintres, installateurs et designers dont les œuvres viennent enrichir le parcours de tout visiteur du Musée Mohammed VI, Jean-Michel Abimbola a dévoilé l’écosystème que l’Exécutif s’active à mettre progressivement au Bénin, à travers notamment l’aménagement du Quartier Culturel et Créatif de Cotonou (QCCC), un lieu de concentration de l’activité artistique et culturelle et qui abritera aussi le Musée d’Art Contemporain de Cotonou. Il a, pour finir, lancé un appel à maintenir cette flamme de la révolution culturelle et artistique ainsi que du rapport à l’économie artistique.

Anselme Houenoukpo