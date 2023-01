Diplomatie: Le Bénin et la Chine signent un protocole d’annulation de dette

Vues : 6

Poignée de main entre le ministre chinois des affaires étrangères, Gang Qinc et son homologue béninois Aurélien Agbénonci

Le ministre chinois des affaires étrangères, Gang Qinc a tenu avec son homologue béninois Aurélien Agbénonci une séance de travail le samedi 14 janvier dernier lors de sa visite au Bénin qui vise à « identifier davantage des champs d’action ». Avec le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci, le chef de la diplomatie chinoise a procédé à la signature d’un protocole d’accord sur l’annulation partielle de la dette du Bénin.

Au terme de cette séance de travail, les deux personnalités ont salué la convergence des idées quant à la redynamisation et le renforcement de la coopération entre le Bénin et la Chine, une coopération vielle déjà de 50 ans. Le ministre chinois des affaires étrangères a souhaité qu’il soit identifié davantage de champs d’action et de taux de croissance pour la coopération entre les deux pays. « Je pense par exemple aux infrastructures, à l’agriculture, à la formation des ressources humaines, à l’industrie manufacturière, à la paix et à la sécurité », a notifié Gang Qin. Une vision bien partagée par le ministre Aurélien Agbénonci qui estime qu’il importe d’étendre les partenariats à d’autres domaines. Selon lui, il faut accélérer le flux des échanges commerciaux. Il a, par ailleurs, rassuré du soutien du Bénin à la Chine au sein du Conseil des droits de l’homme

A noter que le chef de la diplomatie chinoise a eu un tête-à-tête avec le chef de l’Etat béninois Patrice Talon au cours de son séjour en terre béninoise. Qin Gang a également visité la Zone Economique de Glo-djigbè (GDIZ), fleuron de l’industrialisation du Bénin.

Assise Agossa