Tentative de déstabilisation du parti Mpl: Expérience Tèbè rassure les militants

Dans un communiqué en date de ce lundi 26 janvier 2023, le président du parti du Mouvement populaire de libération, Expérience Tèbè a informé qu’une poignée de militants tente de déstabiliser le jeune parti politique à l’issue de sa participation aux élections législatives de janvier 2023 ; ceci par des manèges dont ils sont les seuls à détenir la finalité. Par ce communiqué, le leader du parti a rassuré les militants que le Directoire ne se sent guère ébranlé par ces manœuvres et réitère son engagement à poursuivre le combat pour la restauration de la démocratie béninoise.

