Elu dans la 6e CE : Voici le message de Victor Topanou à ses détracteurs

Victor Tokpanou, Député élu à la 9ème législature

Après avoir été élu dans la 6e circonscription électorale, sur la liste de l’UP le Renouveau dans le cadre des législatifs comptants pour la 9ème législature, l’honorable Victor Topanou a adressé sa reconnaissance aux électeurs qui ont cru en lui et qui ont voté pour lui. Dans son message de remerciement, le parlementaire a réagi à la contestation menée à son encontre par certains membres de son parti et d’autres acteurs appartenant à d’autre bord politique. « Au départ, beaucoup ne croyaient pas en nous. Il y a ceux qui, à l’intérieur de notre propre Parti, nous ont contestés puis combattus en faisant contre nous une campagne nauséeuse. Il y a aussi, ceux qui ont brillé par leur inactivité, voire leur indifférence complice », peut-on lire de son discours. Selon l’universitaire, ses détracteurs espéraient son échec pour nourrir leur contestation et attaques. « Tous autant qu’ils sont, ils attendaient nos résultats pour se moquer de nous, convaincus qu’ils étaient, qu’ils seraient mauvais ! », a indiqué Victor Topanou. Le nouvel élu pense avoir échappé à la moquerie de ses adversaires grâce au soutien ferme des militants qui ont opté pour l’UP le Renouveau à Abomey-Calavi, mais surtout à Zè et à Sô-Ava. « Par votre vote, vous avez exprimé puis confirmé votre désir, non seulement de renouveler le leadership de notre sixième circonscription électorale mais aussi de faire la politique autrement », a-t-il dit. Envers ses détracteurs, il a fait savoir qu’il ne gardera pas rancune. « Nos mains resteront tendues pour accueillir ceux qui aujourd’hui nous ont combattus, car nous avons besoin de tous pour construire une nouvelle société politique dans la sixième Circonscription », a conclu Victor Topanou.